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美銀美林經理人調查：做多全球半導體以80%的比例高居擁擠交易第一名

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
6月美銀美林全球基金經理人調查。(資料來源：美銀美林證券)
6月美銀美林全球基金經理人調查。(資料來源：美銀美林證券)

根據彭博資訊等外電新聞援引，6月美銀美林經理人調查報告顯示，經理人大致維持強勢看多立場，不過樂觀程度相較5月略為降溫，現金水位也有所上升，反應經理人可能在夏季傾向先行獲利了結。在擁擠交易方面，「做多全球半導體」以80%的比例持續高居最擁擠交易第一名寶座，80%的比例也創下該調查歷史新高，做多科技七雄與做多石油則分列二、三名。

「第二波通膨」以34%的比例蟬聯最可能的尾端風險，AI泡沫與債券殖利率無序攀升以28%與19%的比例分列二、三名。

美銀美林依據現金水位、股票配置、對於全球成長前景的預期等指標編制的經理人情緒指數自6.6回落至6.0，現金水位自前一個月的3.9%上升至4.1%，回升至觸發賣出訊號的4%之上，但仍屬於歷史低點水準。

就總體經濟而言，預期不會著陸的經理人比例由39%上升至40%，預期將會軟著陸的經理人比例由46%上升至47%，預期未來十二個月全球經濟成長力道將會轉強的比例由淨-14%回升至淨-1%，亦即預期全球成長力道將會轉弱的經理人比例下滑至淨1%，對於整體經濟的樂觀態度有所改善，預期未來十二個月全球CPI通膨攀升的經理人比例由66%下滑至45%。

年底油價預估部分(美伊臨時協議達成之前)，41%經理人預期布蘭特油價落在每桶80~90美元，22%經理人預期為每桶70~80美元，17%的經理人預期為每桶90~100美元，10%的經理人預期將高於每桶100美元，加權平均計算後預期年底油價約為每桶86美元。當問及聯準會利率動向預估時，28%的經理人預估聯準會年底前將採取按兵不動策略，仍為基本情境，預估升息一碼的經理人比例大幅攀升至26%、預估升息兩碼的經理人比例也攀升至12%，預估降息一碼與兩碼的經理人比例則大幅下滑，分別為15%與13%。

在資產配置方面，對於股票的配置由前一個月的淨50%加碼下滑至淨38%加碼，對於債券的配置比重則由上個月的淨44%減碼小幅提升至淨42%減碼。各區域股市的青睞程度大多下滑，對美股配置由淨20%加碼略下滑至淨17%加碼、對新興股市的配置由淨48%加碼下滑至淨42%加碼，對歐股配置由淨4%減碼下降至淨15%減碼，反觀對日股的配置由淨13%減碼回升至淨5%減碼，另外，對科技類股的配置由淨33%加碼回落至淨26%加碼。

富蘭克林證券投顧表示，美股與新興股市近月來受到伊朗戰事降溫、企業獲利成長、AI 投資熱潮等因素激勵而勁揚，穩健的成長動能與獲利基本面仍有利支撐風險性資產上行格局，不過，隨股市估值已達高位，加以美伊雖簽署諒解備忘錄但短線仍有破裂風險、局勢反覆等變數猶存，投資仍宜穩健配置與均衡分散。建議核心部位首選美國及新興市場平衡型基金，兼具股市成長及債息收益機會，債券建議側重美國非投資級債及新興市場當地貨幣債券型基金，股票看好科技、生技、公用事業、美國小型股及日本股票型基金，建議已進場者可續抱參與，空手者可趁震盪分批佈局或大額定期定額策略，並依個人風險屬性酌量配置黃金貴金屬或天然資源產業型基金。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金(經理人悉達•查特吉表示，新興市場正引領全球發展，而非只是一個新市場，新興市場對全球經濟成長的貢獻持續提升且早已成為主要動能來源，預期這一趨勢將進一步加速，至2030年成熟市場預計僅貢獻約25%的全球成長，新興市場則將貢獻約75%，在全球經濟規模占比方面，新興市場也將逐步提升至約60%。但這樣的變化在許多西方資產配置者之中仍被嚴重低估，導致多數投資組合長期對新興市場呈現明顯減碼配置，當資產配置開始重新調整時，新興市場資產價格將成為最主要的受益者。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯表示，儘管宏觀經濟情勢仍不明朗，但IT投資仍具有韌性，AI基礎設施與提升生產力的AI應用仍是企業優先考慮的領域，另也觀察到，隨客戶加速建置與部署AI模型，雲端服務供應商的需求非常強勁，支持了整個AI生態系的成長，值得留意的是，由於AI資本支出最大的企業擁有強勁現金流，財務槓桿仍處於相當可控的水準，故推斷當前的AI投資趨勢是可持續的。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金經理人麥可．哈森泰博表示，過去數十年間，新興國家的貨幣與財政政策顯著改善，包括採行通膨目標制、財政紀律規則，及建立獨立的中央銀行體系，穩健且具可信度的政策方向加上制度建構的持續推進，提升了市場對其政策的公信力。

通膨 半導體

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