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算力供不應求 Google限制Meta使用AI模型
英國「金融時報」（Financial Times）今天報導，由於社群媒體巨擘Meta尋求的算力超出Google所能提供的能力，Google已限制Meta使用其Gemini人工智慧（AI）模型。
報導指出，Alphabet旗下的Google於3月左右告知Meta ，無法滿足Meta想要購買的全部Gemini算力，而算力不足的狀況，也打亂並延後Meta內部部分AI計畫的進度。
根據報導，其他幾家Google的客戶也受到影響，儘管程度較輕。「金融時報」指出，由於Meta對Google模型的需求特別龐大，因此受到的衝擊尤其明顯。
路透社無法立即核實這篇引用知情人士消息的報導。Google和Meta在非辦公時間內，並未立即回應置評請求。
根據「金融時報」報導，受到這些限制的影響，Meta已經鼓勵員工更有效率地使用AI詞元（Token），也就是用來衡量AI使用量的計算單位。
即使企業持續在晶片與資料中心投入數十億美元資金，仍難以取得足夠的運算能力，以支撐日益成長的AI服務需求。
在截至3月的第一季，Google Cloud營收增長至200億美元，但執行長皮查伊（Sundar Pichai）表示，算力受限阻礙了更高的成長幅度，並導致這個雲端部門的未交付訂單較前一季近乎翻倍。
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