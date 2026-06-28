中國汽車歐洲市占首破10% 德國車業有永久萎縮之虞

中國汽車上個月在歐洲新車銷售占比首次破10%，歐洲消費者對配置更高、價格更低車型趨之若鶩；與此同時，德國汽車製造商則紛裁員減成本，德國這項核心產業有永久萎縮之虞。

英國「金融時報」指出，福斯汽車（Volkswagen）正準備擴大撙節措施，未來幾年可能裁減多達10萬個職位，並關掉德國境內4座工廠；BMW最近警告投資人，公司計劃投入10億歐元的轉型成本，分析師研判BMW可能裁員多達1萬人，並讓在歐洲的產量減少15%。

賓士（Mercedes-Benz）告知德國本地員工，隨公司加大削減成本力道，今年將不發放夏季獎金；在目前重整計畫下，已有約5500名員工接受自願離職。

儘管歐洲今年5月的新車銷量較去年同期成長4%，但福斯、賓士、斯特蘭蒂斯（Stellantis）和雷諾（Renault）等車商的市占率全都下滑。與此同時，歐洲汽車製造商協會（ACEA）的數據顯示，比亞迪（BYD）、奇瑞（Chery）等中國車商合計市占率首次突破10%。

市場投顧公司克普勒盛富（Kepler Cheuvreux）汽車研究部門主管貝松（Thomas Besson）說：「所有歐洲車廠如今都在失去市場。對歐洲汽車製造商而言當前挑戰嚴峻，因為中國車企在歐洲的發展速度遠比預期更快，而歐洲車商在中國市場持續下滑，又在美國面臨極為不利的環境，尤其關稅問題。」

德國奧斯特法利亞應用科技大學（Ostfalia University of Applied Sciences）汽車經濟學教授維斯貝特（Helena Wisbert）認為，即將到來的新一輪裁員規模顯示，衝擊福斯汽車等德國車業的危機進入一個新層次。

她說：「德國的汽車產業正在萎縮，且這種萎縮帶有持續、永久性質。」

彭博（Bloomberg News）引述汽車市場研究與數據機構

Dataforce指出，像MG S9 SUV等混合動力和插電式混合動力車型，幫中國汽車製造商在5月攻下歐洲市場11%的銷量市占。中國品牌占混合動力新車銷量近1/4，歐洲對中國製純電動車的需求也有所成長。

Dataforce分析師里辛格（Julian Litzinger）說：「中國汽車製造商很早就意識到歐洲消費者還沒準備好全面轉向純電動車，旋即調整產品組合，速度比大多數西方老牌車企都快，然而最強誘因還是在性價比：中國品牌讓消費者能以更實惠價格買到更高檔車輛。」

里辛格舉兩款7人座SUV為例，比起買福斯Tayron，買中國製的MG S9不僅更省錢，還有更強馬力，且MGS9的品質也禁得起考驗。