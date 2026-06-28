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中東戰爭加劇伊朗通膨 6月飆88.6%、食品價翻倍
官方今天公布的數據顯示，原本就因國際制裁而深陷惡性通膨的伊朗，在中東戰爭的衝擊下，今年6月的通膨率已飆升至88.6%，來到高點。
法新社報導，伊朗統計中心（Statistical Centre ofIran）數據顯示，波斯曆霍達德月（Khordad，5月22日至6月21日）期間，伊朗食品價格年增超過1倍。其中，麵包及穀類價格年增138.8%，乳製品及蛋價上漲151.9%，而紅肉及禽肉價格更飆升178.2%。
相較之下，美國與以色列今年2月對伊朗發動戰爭前，伊朗年通膨率為68%。
而2025年12月，當伊朗各地正因高物價而發動示威，隨後演變成政治訴求，當時通膨率已年增至52.6%。
伊朗的官方統計數據是依照波斯曆按月發布，而波斯曆元旦新年是從每年的3月開始。
受到國際制裁影響，伊朗經濟多年來飽受長期惡性通膨和貨幣里亞爾（rial）大幅貶值的拖累。
近幾個月來，這種情況加劇，侵蝕民眾購買力，並於去年12月引發全國性的抗議活動；中東戰爭又讓這場經濟危機進一步惡化。
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