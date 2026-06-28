科技股崩 暴露投機交易真相

上周科技股大跌，不只戳破今年最火熱的投資題材，也暴露出現代投機交易的運作方式，以及在行情反轉時，如何以驚人速度加劇跌勢。

受創的AI晶片股、槓桿ETF、新推出的SpaceX基金及比特幣囤幣大戶Strategy股價崩跌，表面上毫無關聯。實際上，這些產品讓投資人能以更高槓桿、更低交易障礙和更頻繁的方式，押注市場最熱門的題材。

每當出現成功的投資題材，周邊便會衍生日益龐大的生態系，包含槓桿ETF、選擇權、數位資產衍生性商品與預測市場。這些產品結構不同，卻都承諾能以更快、更集中的方式放大利潤。波士頓學院教授哈茲馬克指出：「只要經驗不足的散戶想要看似誘人的投資方式，市場就會設計這類產品賣給他們。」

上周的走勢讓人見識到，這套機制反轉時的威力。由於市場愈來愈擔心AI明星股價位過高，投資人也開始撤出這些市場贏家，原本用來放大漲勢的同一套產品生態系，也開始放大跌勢。

最明顯的警訊來自南韓。當地散戶已成為全球最熱衷購買槓桿基金的投資人，這些基金標榜可帶來AI晶片股和其他熱門標的兩倍或三倍的報酬。隨AI熱潮降溫，幾檔最受矚目的投資工具上周跌幅都超過20%。

這股震盪很快就從首爾向外擴散。華爾街最新追捧的SpaceX，也提供另一個例證。和這家火箭公司掛鉤的槓桿基金，本月推出以來吸引近10億美元資金，但看多型產品自上市來已跌約40%。