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晶片股大跌…華爾街不悲觀 轉進可受惠經濟前景改善的股票

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
分析師認為，整體市場透露的訊息不一致，不像一波重大跌勢的開端，更像表面之下正在整理。（美聯社）
分析師認為，整體市場透露的訊息不一致，不像一波重大跌勢的開端，更像表面之下正在整理。（美聯社）

晶片股再爆賣壓，美股26日難逃頹勢，標普500指數和那斯達克綜合指數2024年4月以來首度出現整周每個交易日都收黑。資金顯然正從漲幅過大的晶片股轉進更廣泛、可受惠於經濟成長和企業獲利的股票，華爾街對下半年不悲觀。

費城半導體指數26日大跌5.3%，美光下殺6.7%。台積電（2330）ADR跌0.6%，成為費半成分股中跌幅最輕的個股。一周下來，費半和台積電ADR分別大跌7.9%和6.4%；標普500指數和那斯達克周線分別下跌2%和4.6%。

這波跌勢，讓原本看多的投資人不敢無視威脅這波創紀錄漲勢的壓力。種種挑戰包括市場質疑人工智慧（AI）業者能否創造足以支撐龐大支出的獲利，以及舉債成本維持在高檔可能比許多人預期更久。

上周科技股賣壓從首爾一路席捲到加州的晶片業者。美光24日盤後公布樂觀展望，原本看似可望帶動反彈，但漲勢隨即鬆動，蘋果和微軟分別宣布調高MacBook和Xbox遊戲機售價後，市場心理再度轉弱。SpaceX也承受壓力，股價吐回上市後大部分漲幅。

不過，資金轉進更廣泛、可望受惠於經濟成長前景改善的企業。排除市值權重偏差的標普500等權重指數創下歷史新高，油價下跌也提振市場心理。

Nationwide首席市場策略分析師哈克特說：「科技股遭到拋售，加上市場資金大幅輪動，投資人心理日益悲觀，但整體市場透露的訊息並不一致。看來不像一波重大跌勢的開端，更像是表面之下正在整理。」

展望下半年，不少分析師樂觀認為，即使利率走高，美股漲勢仍可延續。摩根大通上周將今年底標普500指數目標從7,200點調高至7,800點，較目前水準還高5%。

華爾街 標普 那斯達克

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