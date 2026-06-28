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SpaceX 將納那斯達克100指數

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

SpaceX將於7月7日被納入以科技股為主的那斯達克100指數。追蹤該指數的基金與ETF將隨之調整持股，摩根大通（小摩）估計，此舉可能帶來約43億美元的被動買盤。

被納入那斯達克100指數通常會帶動股價上揚，因為複製該指數表現的ETF，例如景順（Invesco）的QQQ與QQQM，會買進該指數新納入成分股的股票。SpaceX預計將以不到1%的權重加入那斯達克100指數。

為吸引更多企業尋求赴美上市，那斯達克與富時羅素（FTSE Russell）及明晟（MSCI）等指數提供商一同放寬成分股納入門檻，其中包括獲利能力、公司上市後經過的天數以及可供市場交易股票數量。本月初，標普道瓊指數公司拒絕迎合SpaceX、在標普500指數設立類似的快速通道。由於標普500指數對獲利能力等條件有所要求，因此SpaceX還不符合納入該指數的資格。

另據金融時報報導，SpaceX發行的債券價格26日下跌，10年期公司債的殖利率上升近6%，與同天期美國公債之間的利差，突破1.6個百分點，遠高於上周發行時的0.2個百分點。儘管SpaceX獲得主要信評機構的投資級評等，但該公司的債券在這波賣壓後，卻接近垃圾債的水準，因投資人對該公司長期前景產生疑慮。

SpaceX 那斯達克 小摩

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