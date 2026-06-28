OpenAI新模型太威…白宮設限 公司呼籲審查程序不應成為常態

人工智慧（AI）巨頭OpenAI在川普政府指示下，有限度發行旗下最強大的新款模型GPT-5.6，但該公司也示警，白宮以國安疑慮逐案審查AI模型發布，不應成為新常態。另外，美國政府26日批准Anthropic向部分合作夥伴開放其AI模型Claude Mythos 5，且知情人士透露Fable 5也有望解禁。

OpenAI 26日發布旗下最新模型GPT–5.6，分別有Sol、Terra、Luna三種模式；Sol能力最強，Terra在效能與效率間取得平衡，Luna速度最快，使用成本也最低。新款模型僅提供給受川普政府核可的一小群客戶。在此之前，同業Anthropic兩周前也因川普政府的國安疑慮，被迫暫停旗下最先進模型的存取，後來才恢復開放給受核准的美國組織。

OpenAI表示，期盼GPT–5.6能在數周內全面發表，也希望政府的核准程序僅是暫時性質，「政府審核程序不應成為永久常態，如此一來，會讓有需要的用戶、開發者、企業、資安人員及全球夥伴，無法取得最強大的工具」。

該公司同時表示，已備妥全方位的資安保障措施，「我們之所以採取這樣的短期措施（指有限度發布），是因為我們相信這是提供給更多人使用的最快途徑」。

知情人士透露，早在Anthropic的模型遭短暫禁用之前，OpenAI已與當局探討GPT–5.6的發布方式。執行長奧特曼24日與商務部長盧特尼克討論分階段發布。美國商務部是AI模型的主管機關之一，其AI標準與創新中心負責在新模型發布前予以審核，GPT-5.6只是審查對象之一，其他模型也在其列。

另據消息來源透露，蘋果主掌混合實境（MR）頭戴裝置Vision Pro與智慧眼鏡部門的副總裁米德（Paul Meade），將在本周轉戰OpenAI，負責主導研發AI驅動的硬體裝置，象徵AI與硬體產業的出走潮仍未退燒，也是蘋果的一大挫敗。

米德將在OpenAI與前蘋果同事艾夫（Jony Ive）、唐譚（Tang Tan，音譯）及韓奇（Evans Hankey）共事。三人過去分別負責這家iPhone製造商的整體設計、硬體產品設計與工業設計。

由於Vision Pro銷售不佳，蘋果已重新調整產品路線圖，大幅降低頭戴裝置的優先順序，改以智慧眼鏡為重心。