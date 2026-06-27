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台灣半導體攬才吸睛 馬來西亞掀赴台就業熱潮

中央社／ 吉隆坡27日專電

AI浪潮席捲全球，科技人才需求升溫。2026年馬來西亞國家職涯博覽會登場，台灣也組團攬才，其中，半導體相關業者提供涵蓋晶片設計、封裝測試等領域職缺最受青睞。不少大馬青年更將赴台發展列優先選項。

為期兩天的馬來西亞國家職涯博覽會（NationalCareer Fair）今天在吉隆坡馬來西亞國際貿易展覽中心（MITEC）舉行，台灣透過Contact TAIWAN攬才平台率團參展，共有21家企業參與，其中10家企業同步辦理現場徵才與面試。

台灣參展企業涵蓋半導體、電子製造、資通訊（ICT）、生技醫療及專業技術服務等領域。其中，半導體與AI相關企業最受矚目，諸如智邦科技、鴻佰科技、新代科技、毅嘉科技等均提供橫跨工程研發、製程技術、品質管理及製造營運等多元領域，進入全球半導體核心供應鏈。

毅嘉科技副總許玲瑜接受中央社訪問表示，馬來西亞人才兼具多語能力及跨文化優勢，對台灣企業深具吸引力。隨著馬來西亞已形成完整的台商供應鏈聚落，包括半導體封裝測試等產業，台灣高科技業者更容易找到具備特定專業知識與技能的人才，因此也會持續擴大人才招募與投資布局。

不少學子在台灣半導體相關產業展位前停下腳步，或投遞履歷。一名就讀電子工程的馬來西亞大學生表示，台灣在半導體領域享有國際聲譽，人工智慧（AI）快速發展後，對晶片人才需求持續增加，希望未來有機會赴台工作，接觸先進製程，並累積全球科技產業經驗。

曾獲台灣獎學金赴台就讀的馬來穆斯林蘇芯艾（Habibah）受訪說，台灣除擁有完整半導體產業鏈外，其他產業也提供不少發展機會，若有合適的工作機會，會將台灣列為海外就業首選。

她說，台灣近年持續推動穆斯林友善環境，不論是清真飲食、祈禱空間或生活機能都相當便利，讓穆斯林赴台工作更具吸引力，有助於安心生活與職涯發展。

台灣企業今天下午也舉行「邁向未來：讓台灣為你打造國際科技職涯之路」講座，分享台灣產業發展、就業趨勢及赴台工作環境。

馬來西亞近年積極爭取全球半導體供應鏈投資，檳城更被譽為「東方矽谷」，聚集眾多跨國科技與電子企業。隨著AI帶動高階晶片與電子產品需求持續成長，台灣與馬來西亞在半導體及電子電機產業鏈互補性提高，人才交流也日益受到關注。

馬來西亞 半導體

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