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費半周線重挫7.9% 資金呈現輪動 華爾街對下半年展望不悲觀

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美股透露的訊息並不一致。看來不像一波重大跌勢的開端，更像是表面之下正在整理。美聯社
美股透露的訊息並不一致。看來不像一波重大跌勢的開端，更像是表面之下正在整理。美聯社

晶片股再爆賣壓之下，美國股市周五仍難逃頹勢，標普500指數和那斯達克綜合指數2024年4月以來首度出現整周每個交易日全都收黑。但資金顯然正從漲幅過大的晶片股轉進更廣泛、可受惠於經濟成長和企業獲利的股票，華爾街對下半年毫不悲觀。

費城半導體指數周五大跌5.3%，美光（Micron）下殺6.7%。台積電ADR跌0.6%，成為費半成分股中跌幅最輕的個股。一周下來，費半和台積電ADR分別大跌7.9%和6.4%；標普500指數和那斯達克周線分別下跌2%和4.6%。

這波跌勢，讓原本看多的投資人也不敢無視威脅這波創紀錄漲勢的壓力。種種挑戰包括市場質疑人工智慧（AI）業者能否創造足以支撐數十億美元支出的獲利，以及舉債成本可能比許多人預期更長維持在高檔。

本周一開始，科技股賣壓便從首爾一路席捲到加州的晶片業者。美光周三盤後公布樂觀展望，原本看似可望帶動反彈，但漲勢隨即鬆動，蘋果和微軟分別宣布調高MacBook和Xbox遊戲機售價後，市場心理再度轉弱。

就連SpaceX也承受壓力。馬斯克旗下這家火箭公司的股價吐回上市後大部分漲幅，周五盤中一度跌破每股150美元的IPO價格，終場小漲0.2%，收在153.23美元。

不過，資金顯然轉進更廣泛、可望受惠於經濟成長前景改善的企業。排除市值權重偏差的標普500等權重指數創下歷史新高，油價下跌也提振市場心理。

Nationwide首席市場策略分析師哈克特（Mark Hackett）說：「科技股遭到拋售，加上市場資金大幅輪動，投資人心理日益悲觀，但整體市場透露的訊息並不一致。看來不像一波重大跌勢的開端，更像是表面之下正在整理。」

華爾街對今年下半年股市展望也更樂觀，不少分析師樂觀認為，即使利率走高，美股漲勢仍可延續。摩根大通本周將今年底標普500指數目標從7,200點調高至7,800點，較目前水準還高5%。巴克萊策略師近日也把標普500指數年底目標調高至7,800點，認為即使舉債成本可能升高，AI熱潮也面臨更多壓力，強勁的獲利成長仍會支撐股市續漲。

AssetMark投資長Christian Chan說，「還不到足以改變獲利成長格局的程度，而獲利成長終究才是市場最在意的事。」

但這不代表投資人預期美股會一路直線上漲。下周適逢美國慶祝建國250週年的國慶日周末，周五（7月3日）即休市，市場預料成交量會減少，也可能使震盪更加劇烈。同時，基金經理人在月底和季底前重新調整投資組合，也可能進一步升高市場波動。

下周公布的就業數據可進一步反映美國經濟表現。若經濟表現強勁，可能提高升息的機率，也會為已因科技股大幅震盪而緊繃不安的股市，增添更多波動。

Fed主席華許上次開會釋出比投資人原先預期更看重通膨的表態後，利率期貨已反映最快9月升息。

Wealth Enhancement副投資長胡柏（Doug Huber）說：「若就業數據真的非常強勁，我猜市場不會視為好消息，而會認為經濟過熱，進而開始反映升息風險可能更高。」

華爾街 台積電ADR 台積電

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