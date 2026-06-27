AI、SpaceX、比特幣槓桿交易反噬 科技股崩跌揭露投機市場真面目

本周科技股大跌，不只戳破今年最火熱的投資題材，也暴露出現代投機交易的運作方式，以及一旦行情反轉，這套機制會以多快的速度倒轉。

散戶退場引發AI晶片股賣壓，衝擊一路蔓延至亞洲和美國半導體股，重創槓桿ETF，也波及推出不久的SpaceX基金。另一方面，比特幣「企業囤幣大戶」塞勒（Michael Saylor）旗下Strategy股價崩跌，也震撼加密幣市場，因為這套讓投資人間接押注比特幣、堪稱業界規模最大的財務操作模式之一，正陷入沉重壓力。

表面上看，本周受創的標的彼此毫無關聯。實際上，他們都屬於現代金融市場的同一個角落：這些產品讓投資人能以更高槓桿、更低交易障礙和更頻繁的方式，押注市場最熱門的題材。

這已成為這波多頭行情最鮮明的特徵。如今，每出現一個成功的投資題材，周邊便會衍生日益龐大的投資產品生態系，從槓桿ETF和選擇權，到數位資產衍生性商品和預測市場，全部圍繞同一套投資構想。這些產品的結構雖然不同，卻都向投資人承諾，能以更快、更集中或更高槓桿的方式，押注市場最火熱的交易。

波士頓學院行為財務學教授哈茲馬克（Samuel Hartzmark）說：「只要很多經驗不足的散戶想要某種看似誘人、其實未必對他們有利的投資方式，市場就會設計出這類產品賣給他們。」

本周的走勢讓人見識到，這套機制反轉時的威力。由於市場愈來愈擔心AI明星股價位過高，投資人也開始撤出這些市場贏家，原本用來放大漲勢的同一套產品生態系，也開始放大跌勢。

最明顯的警訊來自南韓。當地散戶已成為全球最熱衷購買槓桿基金的投資人，這些基金標榜可帶來AI晶片股和其他熱門標的兩倍或三倍的單日報酬。隨AI熱潮降溫，南韓幾檔最受矚目的投資工具本周跌幅都超過20%，凸顯一旦漲勢中斷，槓桿會以多快的速度放大跌勢。

這股震盪很快就從首爾向外擴散。華爾街最新追捧的SpaceX，也提供另一個例證。和這家火箭公司掛鉤的槓桿基金，本月推出以來吸引近10億美元資金，但看多型產品自上市以來已大跌約40%。許多投資人在SpaceX轟動上市後一窩蜂進場，卻發現大部分漲幅早已出現，只能在後頭追高。

這類產品近年迅速成長。彭博彙整的資料顯示，透過衍生性商品放大標的單日報酬的槓桿ETF，目前在全球管理的資產已超過2,700億美元，其中美國超過2,000億美元，亞洲也超過450億美元。

隨資產規模擴大，這些基金也日益成為被迫買進和賣出的來源，可能進一步放大所追蹤股票和指數的漲跌。巴克萊估計，美國槓桿ETF近日為了重新調整部位而進行的交易，已升至長期平均的數倍，形成規模可觀的機械式買賣，甚至可能影響整體市場走勢。

這一切都發生在主要股價指數同步下跌的一周。標普500指數跌近2%，那斯達克100指數更重挫逾4%。

Simplify資產管理公司投資組合經理蓋特（Christopher Getter）說，投機型基金種類愈來愈多，讓投資人即使沒有充分了解一家複雜的公司，也能輕易押注。

以SpaceX為例，目前價位已把未來多年的成長納入計算，但公開流通股數有限，加上市場預期會被納入指數，形成的技術性買盤可能蓋過傳統評價指標。

他說：「一旦基本面重新主導市場，散戶很可能會承受相當大的損失。」

同樣情況也出現在加密幣市場。Strategy已從持有比特幣的企業，演變成一個日益龐大投資產品生態系的基礎，投資人可透過ETF、普通股和特別股，以多種方式押注同一項交易。市場心理轉弱後，許多包裝不同、實質上押注相同題材的產品同時承受壓力，進一步加重數位資產市場的賣壓。

2024年推出的Strategy多空槓桿ETF，儘管吸引了數十億美元資金，卻自成立以來已重挫逾90%。該公司的特別股也大幅跌破面值，打破了投資人以為能透過更穩健、可產生收益的方式參與同一比特幣概念交易的如意算盤。

F.L. Putnam投資管理公司首席市場策略師兼基金經理人哈森（Ellen Hazen）說，這種模式反映多頭行情中華爾街常見的做法。

她說：「市場會推出這類產品，迎合外界以為存在的需求。市面上有許多金融產品根本沒有存在的必要，但還是有人拿來賣。」

這些產品並未造成這波賣壓，卻揭露出這波多頭行情有多依賴愈來愈複雜的工具，反覆押注同一批題材，包括AI、單一科技股和數位資產。

隨這些產品規模擴大，也愈來愈能左右投資人心理、資金流向和價格形成之間的相互作用，既放大漲勢，也放大反轉。

Ocean Park資產管理公司投資長聖奧賓（James St. Aubin）說：「這些產品把賭場成分帶進市場。我原本希望這類基金只吸引少數人，但從資金流向來看，這群人顯然正在迅速增加。任何使用槓桿的人都應明白，自己是在玩火。」