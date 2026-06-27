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逢低買盤進場美股收小黑 費半指數跌幅逾5%

中央社／ 紐約26日綜合外電報導

美股早盤科技股波動，但在投資人逢低買進下，終場小幅收黑，費城半導體指數跌幅較重逾5%。

道瓊工業指數終場下跌44.51點，或0.09%，收在51876.11點。

標準普爾500指數下跌3.47點，或0.05%，收在7354.02點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌60.98點，或0.24%，收在25297.62點。

費城半導體指數下跌737.300點，或5.29%，收在13203.570點。

美股 道瓊工業指數 費城半導體

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