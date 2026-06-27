逢低買盤進場美股收小黑 費半指數跌幅逾5%

美國對台政策，往往為了服從更高的需要，常在微調，譬如在八一七公報中，美國承諾「逐步減少對台軍售」，但以後對台軍售卻大幅增加。而相對的，中國大陸的對台政策也在變，現在已經越來越轉向「不戰而屈人之兵」。 資深國際新聞媒體人郭崇倫點出未來2年美國的對台政策，將聚焦在三方面的變化，本文將從多個美國智庫學者與的分析出發，拆解美國未來實踐其兩岸政策的走向。

2026-06-27 07:00