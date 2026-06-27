科技股賣壓沉重 歐股收黑

英國海事貿易行動辦公室（ＵＫＭＴＯ）廿五日說，一艘貨輪聲稱在阿曼附近遭「投射物」擊中。路透同日引述四位消息人士報導，確認遭攻擊的是懸掛新加坡國旗的長榮海運「長麗輪」。伊朗副外長加里巴巴迪廿六日在社媒Ｘ寫道，若沒跟德黑蘭先協調，不保證外國船舶能安全通過海峽。

2026-06-27 00:11