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科技股賣壓沉重 歐股收黑

中央社／ 倫敦26日綜合外電報導

科技股賣壓沉重，加上貨輪在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）疑遭伊朗攻擊引發不安，歐洲股市今天收黑。

美國媒體報導，航行在荷莫茲海峽上的貨輪疑遭伊朗攻擊，但根據台灣航運公司長榮海運（EvergreenMarine）表示，貨輪已恢復通過海峽，船員、船體及貨物均「毫髮無傷」，由於市場疑慮很快消退，國際指標布倫特原油一度急跌超過5%。

倫敦FTSE 100指數下跌21.87點或0.21%，收在10508.02點。

法蘭克福DAX指數下跌323.61點或1.29%，收在24671.22點。

巴黎CAC 40指數下跌46.74點或0.55%，收在8384.87點。

科技股 荷莫茲海峽 伊朗

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