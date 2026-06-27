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科技股賣壓沉重 歐股收黑
科技股賣壓沉重，加上貨輪在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）疑遭伊朗攻擊引發不安，歐洲股市今天收黑。
美國媒體報導，航行在荷莫茲海峽上的貨輪疑遭伊朗攻擊，但根據台灣航運公司長榮海運（EvergreenMarine）表示，貨輪已恢復通過海峽，船員、船體及貨物均「毫髮無傷」，由於市場疑慮很快消退，國際指標布倫特原油一度急跌超過5%。
倫敦FTSE 100指數下跌21.87點或0.21%，收在10508.02點。
法蘭克福DAX指數下跌323.61點或1.29%，收在24671.22點。
巴黎CAC 40指數下跌46.74點或0.55%，收在8384.87點。
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