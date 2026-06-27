亞股黑色星期五 AI股三利空重擊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
AI估值遭重新檢視。 路透
AI估值遭重新檢視。 路透

亞股26日暴跌，韓股本周第二度觸發暫停交易，終場下跌5.8%，收在8,411點，日股則摜破7萬點，跌到69,360點，受多重利空拖累，包括蘋果漲價引爆記憶體需求反噬疑慮，以及OpenAI可能延後IPO，AI估值遭重新檢視。

蘋果漲價，引爆記憶體需求反噬疑慮

蘋果以記憶體和儲存零組件短缺，調高Mac、iPad、家庭裝置和Vision Pro售價，在美股收盤股價重挫6.1%。微軟也第三度調漲Xbox售價，顯示零組件成本上升已開始轉嫁給消費者。

市場原本把記憶體漲價視為AI需求強勁的利多，如今反而開始擔心，晶片價格過高可能壓抑終端產品需求，反過來拖累記憶體景氣和整體AI行情。

盛寶市場首席投資策略師查納娜（Charu Chanana）說：「市場不再把記憶體強勢視為整體AI行情的必然利多。記憶體需求雖證明AI基礎設施投資強勁，但也提高建置和使用AI的成本。」

OpenAI可能延後IPO，AI估值遭到重新檢視

OpenAI傳出可能把IPO延後至明年，引發市場對AI估值和資金回收時程的疑慮。大股東軟銀盤中重挫14%，拖累AI概念股。

IG市場分析師葉蔚文（Fabien Yip）說，OpenAI延後上市，反映科技股震盪已削弱散戶熱情，也讓市場重新檢視AI估值。

南韓股市槓桿過高，放大跌勢

Kospi今年波動劇烈，散戶大量使用融資和槓桿ETF，成為助漲助跌的力量。三星和SK海力士合計占Kospi權重近60%，兩檔晶片股一旦急跌，便會拖累大盤。Kospi自2000年以來共觸發11次熔斷，其中五次發生在今年。

微軟 OpenAI 韓股

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