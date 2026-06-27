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三星、SK海力士啟動大投資 三星傳十年砸20.7兆元布局資料中心、電池等

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
三星。路透
三星。路透

全球記憶體大廠、南韓的三星電子與SK海力士傳出要在下周一（29日）宣布規模空前龐大的投資計畫。

三星準備在未來十年豪砸1,000兆韓元（約新台幣20.7兆元），布局資料中心、電池、顯示器等領域。另外也可能投入300兆韓元，在西南部興建新的晶片廠。

南韓媒體每日經濟新聞報導，三星和SK海力士高階主管29日將出席總統李在明召集的會議，會中兩家公司將提出涵蓋首都圈以外地區的大規模投資方案。這兩家南韓招牌企業，近年受惠於AI熱潮持續推升晶片需求，獲利屢創新高。

海力士先前已發出要擴大產能的訊號，將要到美國發行ADR，籌資290億美元，幫助公司達成未來五年內產能提高一倍的目標。

每日經濟新聞提及的三星投資規劃，並未透露消息來源。路透向三星與SK海力士查證，兩家公司均拒絕對相關報導發表評論。

南韓總統府表示，29日將公布「三大超級計畫」，該計畫是政府推動國家發展的重要政策。總統政策顧問金容範說，計畫涵蓋半導體、AI資料中心及機器人產業，由政府與企業共同提出，會配合大規模投資。

路透分析，李在明的「三大」計畫，旨在凸顯青瓦台積極把握AI帶來的機會，希望將產業發展成果擴大到首爾以外地區。不過，南韓一些基礎建設仍然不足，又有技術人才短缺等問題，恐將成為重塑全國產業版圖的重要挑戰。

南韓長期以來，主要的半導體生產基地高度集中於首爾周邊地區，引發各界要求產業均衡發展的政治壓力。不過，反對黨國會議員批評這個項投資計畫有著濃厚政治考量，指控李在明政府是為執政黨即將舉行的黨魁選舉，向企業施壓，要求他們加碼投資執政黨傳統票倉所在的西南部地區。

金容範的說法則是，由於AI帶動高頻寬記憶體（HBM）等產品需求成長的速度遠超預期，三星與SK海力士原訂2040年代才進行的一些投資計畫，可能必須提前至2030年代中期啟動。而現在首都圈目前已面臨土地、電力及水資源不足的限制，難以支撐進一步擴產。

對於到西南部打造新的晶片製造聚落，漢陽大學教授金泰允認為，要在西南部招募到足夠的高階技術人才，極為困難，而這是決定計畫能否成功的一大關鍵。

SK海力士 三星 三星電子

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