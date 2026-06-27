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新麥子公司申請上交所上市

經濟日報／ 特派記者林宸誼／無錫26日電
大陸股市示意圖。 中新社
大陸股市示意圖。 中新社

亞洲最大烘焙器具廠新麥（1580）旗下子公司新麥機械（中國），已向上海證交所遞交主板上市申請。新麥機械總經理謝銘璟自豪的表示，新麥機械有完整生產線、持續服務客戶與客製化服務三大護城河，才能夠在競爭相當激烈的大陸內需市場殺出，且光是客製化烤爐就可以幫客戶一個月省下人民幣幾十萬元電費。

謝銘璟指出，新麥機械總共有16個生產線，產品線相當完整，設備從攪拌開始，到發醒、烘烤，就是大型麵包店所需要用到的設備，而競爭對手的強項可能只有一到三樣產品，不會像新麥機械這麼全面。

謝銘璟表示，新麥機械在大陸有40家分公司，可以就近去服務客戶，甚至跟著一帶一路開店開到哈薩克，對手們可能只是停留在賣設備，但新麥機械還會就近照顧客戶，提供售後維修服務，不會賣完設備就讓客戶變成孤兒，所以甚至20幾年前的設備還可以提供維修。

此外最強護城河是搭建物聯網（IOT），可以提供雲端智慧管理烘培、即時監控、能耗控制等服務。謝銘璟舉在江蘇南京起家的新中式糕點瀘溪河為例，為超過650分店烤爐做客製化設計，烘焙尖峰時間保持在溫度200度，烘焙離峰時間則降至150度，一個月下來一家店就可以節省人民幣幾十萬元電費。

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