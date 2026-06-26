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美股早盤／OpenAI傳延後掛牌 加劇科技股悲觀氛圍、費半重挫5%

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美股早盤／OpenAI傳延後掛牌 加劇科技股悲觀氛圍、費半重挫5%

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
OpenAI傳出延後上市的消息，拖累美股四大指數26日早盤全面下跌。路透
OpenAI傳出延後上市的消息，拖累美股四大指數26日早盤全面下跌。路透

美股四大指數26日早盤全面挫跌，人工智慧巨頭OpenAI考慮延後掛牌，加重科技股的悲觀氛圍。

道瓊工業指數早盤跌0.4%、標普500指數跌0.6%、那斯達克指數挫跌1%、費城半導體指數重挫5%。台積電ADR跌3%。

紐約時報報導，OpenAI考慮把首次公開發行股票（IPO）推遲至明年，原因是近期SpaceX掛牌後股價表現不振，以及AI類股波動性上升。

摩根大通交易員表示，此舉延後OpenAI從資本市場取得資金，令人憂心其基礎建設支出可能難以延續。Vital Knowledge公司的卡里薩富利也說，OpenAI的基礎建設支出腳步可能放緩。

晶片類股聞訊重挫，美光科技早盤跌逾5%、超微與英特爾各跌逾4%。

蘋果公司25日宣布大幅調漲iPad、MacBook售價，以反映記憶體價格上漲，股價當日收盤挫跌逾6%，26日早盤股價則反彈小漲0.5%。

紐約人壽投資管理公司全球市場策略師赫曼表示，「我們認為，這樣的市場型態，相當適合用來考驗投資信念。現在的市場主軸，特別集中在半導體與記憶體晶片龍頭」，「相較於過去幾年由『美股科技七雄』主導的科技股行情，這種風格在結構上波動更大。」

赫曼指出，加上對聯準會轉趨鷹派的預期，這種市場環境勢必引發波動。

OpenAI 科技股 美股

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