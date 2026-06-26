快訊

害怕被發現？彰化荔枝園女裹屍案 疑吸毒過量致死被3男棄屍

政院調查職場霸凌顏慧欣成立 楊珍妮反擊報告「痛心不已」：少數有圖謀者片面之詞

低軌衛星不香了？華通驚爆8,574萬元違約交割 今年上市櫃第14起

聽新聞
0:00 / 0:00

空中巴士、川崎重工攜手 共同開發軍用無人機

中央社／ 東京26日綜合外電報導

空中巴士今天表示，已經與日本川崎重工業簽署初步協議，雙方將合作研發歐洲國防無人機的日本版本。

「日本經濟新聞」率先露這項消息。路透社報導，根據雙方在諒解備忘錄中的擬議安排，這項合作將使日本能夠發展歐洲無人機（Eurodrone）計畫的海上反潛版本。法國、德國、義大利和西班牙參與的Eurodrone計畫總值達70億歐元（約80億美元），目前進度延宕。

日經新聞指出，這將是首次有日本重工企業與外國公司在國防無人機領域合作。日本自從2023年起以觀察員身分參與Eurodrone計畫。

空中巴士（Airbus）表示，將與川崎重工業（Kawasaki Heavy Industries）攜手設計、開發針對日本巿場量身打造的無人機版本並且予以商業化，這包括整合日本本地的感測器和武器系統。

被視為美國死神無人機（Reaper）競爭對手的Eurodrone U950可連續飛行40小時，預計於2029年首飛。

空中巴士 無人機 德國 日本

延伸閱讀

韓國國防部擬訓練50萬「無人機戰士」　因應北韓威脅

高市經濟願景 日本14年將砸2.3兆美元 1/3聚焦AI、晶片

陸海警船頻侵擾 府邀集11部會推演海上脅迫

民眾黨團：拒絕特別預算常態化 將自提「無人載具發展條例」

相關新聞

韓元24小時交易不打烊！南韓放寬外匯管制 拚MSCI升級 擺脫韓國折價

南韓外匯市場將自7月6日起正式改為24小時全天候交易，銀行業本周起已展開測試。這項改革將鬆綁自1997年亞洲金融風暴後實施的部分外匯管制措施，也反映南韓政策重心已與30年前完全相反。如今，建立完全開放的貨幣市場，已成為爭取MSCI將南韓升格為已開發市場的必要條件，有助提升南韓對全球投資人的吸引力。

OpenAI傳擬延後IPO至明年 GPT-5.6應美政府要求分階段發布

紐約時報引述參與討論的人士報導，OpenAI傾向延到明年辦理首次公開發行股票（IPO）。

美元怎沒隨美伊止戰回貶？5因素持續為美元升值推波助瀾

自從中東和平露出曙光以來，市場就預期遁入美元避險的買盤將消退，使美元由升轉貶，但實際情況恰好相反，追蹤美元兌一籃貨幣走勢的美元指數（DXY）已回升到2025年4月來最高，分析師預期美元升勢還會持續下去。

退休夢碎？美國退休族平均存款僅達標13% 台灣民眾也在苦撐

一項最新調查顯示，美國人若想在退休後維持舒適生活，必須準備至少146萬美元（約新台幣4,650萬元）的退休金，但現實情況卻相差甚遠。不少美國人可能沒有存款，甚至有多數人實際存下的金額不到目標的七分之一。

美國加強打壓大陸電動車 禁Polestar新車在美銷售

美國加強打壓中國汽車之際，中國吉利汽車控股持有多數股權的瑞典電動車製造商Polestar今天表示，川普政府已迫使該車廠禁...

OpenAI新模型GPT 5.6能力先進 白宮要求限制發布

一位知情消息人士向美國有線電視新聞網（CNN）透露，由於OpenAI將推出的GPT 5.6模型能力十分先進，白宮要求該企...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。