空中巴士、川崎重工攜手 共同開發軍用無人機

空中巴士今天表示，已經與日本川崎重工業簽署初步協議，雙方將合作研發歐洲國防無人機的日本版本。

「日本經濟新聞」率先露這項消息。路透社報導，根據雙方在諒解備忘錄中的擬議安排，這項合作將使日本能夠發展歐洲無人機（Eurodrone）計畫的海上反潛版本。法國、德國、義大利和西班牙參與的Eurodrone計畫總值達70億歐元（約80億美元），目前進度延宕。

日經新聞指出，這將是首次有日本重工企業與外國公司在國防無人機領域合作。日本自從2023年起以觀察員身分參與Eurodrone計畫。

空中巴士（Airbus）表示，將與川崎重工業（Kawasaki Heavy Industries）攜手設計、開發針對日本巿場量身打造的無人機版本並且予以商業化，這包括整合日本本地的感測器和武器系統。

被視為美國死神無人機（Reaper）競爭對手的Eurodrone U950可連續飛行40小時，預計於2029年首飛。