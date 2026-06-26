安森美將收購Synaptics 加速實體AI智慧系統發展

安森美（onsemi）今日與Synaptics宣布，雙方已簽署最終協定。根據協定，安森美將透過全股票交易方式收購Synaptics，該交易對應的企業總價值約為70億美元。此次交易採用固定換股比例，即每股Synaptics股票可兌換1.35股安森美普通股。按照雙方過去10個交易日成交量加權平均股價計算，該交易對應約19%的溢價。

這一組合將加速安森美向全球智慧系統領導者發展邁進。透過整合Synaptics具競爭優勢的邊緣AI運算、強大的人機介面（HMI）和無線連接技術方面的技術能力，安森美將從電源與感知領域擴展至智慧系統領域，為更廣泛的終端市場創造更大的價值。

憑藉安森美在汽車、工業和人工智慧（AI）資料中心領域的深厚積累，雙方結合後將進一步強化安森美在物理AI的市場地位，並預計到2030年將總潛在市場規模擴大300億美元，達到2430億美元。

安森美總裁暨執行長Hassane El-Khoury表示：「隨著人工智慧從雲端走向包括汽車和工業在內的物理世界，下一階段創新將依賴於能夠即時感知、決策、執行和自我調整的系統。向物理AI轉型意味著電源、感知、連接運算和控制必須實現無縫協同。Synaptics的加入將幫助安森美具備這四大核心技術，把握從AI資料中心延伸至邊緣應用的更大AI機會。此次交易將立即增強我們的連接運算能力，擴展軟體和生態系統覆蓋範圍，並說明安森美在客戶日益尋求智慧系統解決方案的趨勢下創造更大價值。」

Synaptics總裁暨CEO Rahul Patel表示：「今天的公告標誌著Synaptics在邊緣AI和物理AI領域加速成長和鞏固領導地位的重要一步。與安森美攜手，我們將結合Synaptics在AI原生運算、連接技術和人機交互領域的優勢，以及安森美在智慧電源和感知領域的優勢地位，為客戶提供覆蓋邊緣AI全方位的整合解決方案和開發平台，進而深化客戶合作，拓展更廣闊的潛在市場。全股票交易結構也使Synaptics股東能夠分享未來矚目的成長和價值創造帶來的收益。我期待與安森美管理團隊攜手合作，充分發揮此次合併的全部價值。」

安森美表示，此交易協定已獲兩家公司董事會一致批准，Synaptics股東持有的每1股普通股，將獲得1.35股安森美普通股，這意味著交易完成後，Synaptics股東預計將擁有合併後公司約12%股份（以完全稀釋基礎）。且作為交易的一部分，Synaptics董事會的一名成員將加入安森美董事會。

該交易預計將於2027年中完成，前提是需獲得Synaptics股東批准、取得必要的監管批准，並滿足其他慣例條件。