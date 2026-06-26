美國加強打壓大陸電動車 禁Polestar新車在美銷售

美國加強打壓中國汽車之際，中國吉利汽車控股持有多數股權的瑞典電動車製造商Polestar今天表示，川普政府已迫使該車廠禁止在美銷售2027年款及後續車款的車輛。

路透社報導，美國商務部未同意授權Polestar依據「聯網車輛規則」（Connected Vehicles Rule）銷售汽車。該規則限制進口和銷售搭載涉及中國聯網汽車技術的車輛，自2027年款開始生效。

基於國安考量的新規範涵蓋藍牙、Wi-Fi、行動網路連結以及部分衛星通訊技術，防止車輛蒐集美國車主敏感資料。這項規則在2025年1月美國前總統拜登（Joe Biden）政府任內通過後，川普（DonaldTrump）重返白宮後繼續維持相關政策。

隨著美國強化本土汽車產業，這是華府加強禁止中國製造及出口汽車的最新行動之一。

Polestar表示將繼續在美國販售既有車款Polestar 3和Polestar 4，並持續提供售後服務，強調不會對申請遭拒提出申訴。

美國國會議員已提案進一步緊縮相關限制；美國商務部暫未回應路透社置評請求。