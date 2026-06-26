退休夢碎？美國退休族平均存款僅達標13% 台灣民眾也在苦撐

一項最新調查顯示，美國人若想在退休後維持舒適生活，必須準備至少146萬美元（約新台幣4,650萬元）的退休金，但現實情況卻相差甚遠。不少美國人可能沒有存款，甚至有多數人實際存下的金額不到目標的七分之一。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，金融服務公司西北互助人壽（Northwestern Mutual）發布一項2026年財務規劃調查，發現美國人認為舒適退休所需資金為146萬美元。然而在相較之下，聯邦消費者財務調查顯示，65至74歲族群退休帳戶的中位數存款僅約20萬美元（約新台幣637萬元），只達建議金額的13%。

這項差距也反映在民眾心態上。研究發現，將近一半美國人認為自己退休時恐怕存不到足夠的錢，另有48%擔心退休金會在自己離世前就先耗盡。

西北互助人壽執行副總裁羅伯茲（John Roberts）指出，人們預期需要的退休資金與實際擁有的存款之間，似乎正出現愈來愈大的落差。不過他也強調，146萬美元並非絕對標準，而是一項參考目標。

事實上，這個目標近年持續攀升。2022年時，該公司建議的退休存款金額還是125萬美元（約新台幣3,981萬元），短短四年間就增加超過600萬元台幣。

部分金融機構則提出較務實的標準。例如富達投資（Fidelity）建議，退休前至少存下相當於年薪10倍的資產。以2024年美國家庭收入中位數8萬3730美元（約新台幣266萬元）計算，退休前至少應累積約83萬7300美元（約新台幣2,660萬元）。

然而，大多數人距離這項目標仍十分遙遠。研究顯示，只有4%的X世代（1960年代中期至1980年代出生的人）表示自己已達到年薪10倍的儲蓄標準；受訪者中只有49%認為自己能做好退休準備，約半數甚至預期退休後仍得繼續工作。

值得注意的是，台灣民眾同樣面臨退休準備不足的問題。根據台灣人壽與政治大學商學院2025年發布的「台灣高齡社會退休生態觀察指標」，國人開始準備退休金的平均年齡已延後至39.63歲，創下6年來最晚紀錄，且超過7成民眾每月存下的退休金不到1萬元。調查也顯示，僅約26.6%的未退休族認為自己有機會在60歲前退休，超過三分之一預估65歲後仍需繼續工作。

另一方面，中華經濟研究院與富邦投信2026年的調查指出，未退休族平均已累積退休金約322萬元，但心目中理想退休金目標高達1367萬元，兩者相差超過千萬元，顯示退休準備缺口同樣相當明顯。