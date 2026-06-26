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OpenAI新模型GPT 5.6能力先進 白宮要求限制發布

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導
一位知情消息人士向美國有線電視新聞網（CNN）透露，由於OpenAI將推出的GPT 5.6模型能力十分先進，白宮要求該企業，僅向少數經政府核准的合作夥伴開放這款新模型。 美聯社
一位知情消息人士向美國有線電視新聞網（CNN）透露，由於OpenAI將推出的GPT 5.6模型能力十分先進，白宮要求該企業，僅向少數經政府核准的合作夥伴開放這款新模型。 美聯社

一位知情消息人士向美國有線電視新聞網（CNN）透露，由於OpenAI將推出的GPT 5.6模型能力十分先進，白宮要求該企業，僅向少數經政府核准的合作夥伴開放這款新模型。

CNN報導，在這之前，美國政府也曾因擔憂安全風險，對Anthropic實施出口管制措施，促使這間人工智慧（AI）公司下架其最先進新模型Mythos與Fable。

消息人士指出，OpenAI與政府人士均認為OpenAI最新模型和Mythos能力「不相上下」。

在聯邦政府尚未建立新AI模型監管架構的特殊時期，OpenAI同意先限制模型的發布對象，當作公開發布前的過渡階段。

科技媒體The Information率先報導此事，並引述OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）的備忘錄指出，政府正「逐一核准客戶」取得模型使用權。

阿特曼還在備忘錄提到：「我們已向美國政府表明，這不是我們希望採取的長期模式，且我們將持續與政府及產業夥伴合作，於未來達成更具永續性的發布方式。」

一名白宮官員告訴CNN，政府也會繼續「與前沿AI實驗室合作，並為因應這項技術擴大規模所帶來的挑戰，發展共同應對的方法」。

OpenAI拒絕了CNN的置評請求。

美國總統川普（Donald Trump）本月稍早簽署行政命令，要求研發先進模型的AI公司，在模型發布前30天自願提交政府審查，不過相關審查機制迄今尚未建立。

OpenAI 白宮 人工智慧 美國

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