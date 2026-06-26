費半指數大漲 為何那指卻收跌？分析師給3個理論解惑

記憶體晶片大廠美光釋出財報與財測利多，激勵費城半導體指數25日收盤大漲3.6%，但科技股為主的那斯達克綜合指數卻收黑。分析師認為，這顯示股市正在摸索新方向，市場領漲股已走馬換將。

美光上季盈餘表現優於預期，一掃人工智慧（AI）榮景結束的疑慮，美光股價25日飆漲16%。所以，科技股也隨之脫疲翻醒了嗎？非也！興奮情緒只局限於晶片類股，那斯達克綜合指數收跌0.5%。

美股市場板塊已挪移

金融時報報導，六周前，美國股市領漲族群大換血。之前，在止於今年5月中的五年期間，標普500指數大致由「七大巨頭」（Mag 7）科技股領軍衝鋒。大盤上漲時，通常都由這七支巨型股驅動；「七大巨頭」下跌時，則往往拖累整個市場。

但到今年5月中旬，「七大巨頭」股走勢開始踉踉蹌蹌，與此同時，大盤卻仍屹立不搖。大盤走勢與「七大巨頭」分道揚鑣的情況以前也曾發生，但這回兩者分歧度甚大。

與此同時，舉凡「成長股vs.價值股」、「市值加權標普500指數vs.等權重標普500指數」，乃至於「大型股指數vs.小型股指數」，之前常見的相對關係已全面逆轉。

這些跡象都透露一件事：美國股市板塊已移動。「七大巨頭」、成長股、市值加權指數和大型股，最近都淪為市場輸家，而整體股市行情只是橫向整理，並未倒栽蔥。這是新的發展。

為什麼美股大盤站穩腳跟，「七大巨頭」卻不支倒地？資金轉進半導體股是一大因素。自5月中以來，標普500指數漲最猛的15檔成分股當中，半導體股就占10檔。

三股力量掀資金輪動

有幾種理論可說明，為何資金在不同的科技次類股中轉移。

一、「七大巨頭」狂砸AI資本支出引起關切，尤其是Google母公司Alphabet、微軟、Meta和亞馬遜這四大咖。這些巨額支出未來投資回報如何，現在只能猜測；但目前已可確定，這些支出將讓半導體公司大賺，可能持續到多年以後。所以，何不脫售「七大巨頭」、改抱半導體股？

二、主動式基金近年來持有大量「七大巨頭」股，如今或許想獲利了結一部分（尤其趁股票估值還在高檔時）。但他們又不能完全撤出AI題材股，因為承擔不起錯失機會的風險。所以賣掉「七大巨頭」，錢進美光、超微（AMD）和應材（Applied Materials）。然而，並非晶片股個個大漲，輝達（Nvidia）和博通（Broadcom）最近表現就遙遙落後，因為這兩支晶片股近幾年漲幅和「七大巨頭」一樣壯觀，現在停利時候到了。

三、領漲族群隨利率展望改變而換手。BCA Research美股策略師韋斯伯格說，自5月來，股票和債券的報酬率呈現「正相關」，反映市場對通膨/利率走向的焦慮。利率與通膨展望不明時，持有長天期資產的風險高，因為長天期資產的價值會大受利率變化影響。所以，資金從「七大巨頭」股轉向半導體股，可視之為一種存續期交易（duration trade）：賣掉明日可望獲利的股票（如「七大巨頭」），買進今日就獲利的股票（半導體股）。

然而，有個問題：目前領漲的半導體股也已顯露疲態了。打從6月3日起，費城半導體指數就起起伏伏，但大致呈現橫向整理。對照下，本月銀行股、工業股、必需消費股、保險股和製藥股，則持續攀漲。倘若半導體股漲勢也告終，這些傳統股能否挑大樑接棒維繫漲勢，將決定美股後市走向。