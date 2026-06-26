能源價格高漲…歐洲劇烈熱浪不僅民眾受苦 經濟衝擊恐更持久

歐洲正在承受今年第2波重大熱浪襲擊，經濟代價也隨著氣溫上升。高溫造成生產力下滑，經濟成長變得遲緩，令原已苦於能源價格高漲的歐洲面臨更多挑戰。

法新社報導，歐洲保險公司安聯（Allianz）的貿易信用部門發布報告指出：「極端高溫正浮現成為結構性經濟風險因素，且歐洲曝險程度高。」

根據分析師說法，歐洲存在多項弱點，包括人口老化、市中心建物密集但當中許多建造時未考量極端高溫，以及僅19%的家庭備有冷氣，遠低於美國的90%。

法國最大資方團體「法國企業運動」（Medef）主席馬旦（Patrick Martin）接受法國BFM電視台訪問時便表示：「法國運作進入慢速模式。（極端熱浪）不免影響工作進度，導致完成的工作減少。」

安聯貿易評估，氣溫攝氏30度左右是「關鍵門檻」，一旦超過，生產力流失的情況便會迅速惡化。

根據法新社統計，歐洲有1億多人昨天經歷攝氏35度以上高溫，有近2/3的歐洲人居住地的氣溫超過攝氏30度。

歐洲中央銀行（ECB）的研究顯示，夏季熱浪會造成地方經濟活動減少約1%。生產力下滑、投資有必要轉為用於適應氣候，以及能源價格上漲削弱民眾購買力，這些因素都導致經濟活動減少。

歐洲央行還發現，傳統上認為熱浪的經濟衝擊只是短暫，實際情況卻相反，「產出減少不僅持續多時，甚至會加劇，並在2年後達到（較原水準）降低1.5%的谷底」。

法國央行法蘭西銀行（Banque de France）新總裁穆蘭（Emmanuel Moulin）日前接受法國France Inter電台訪問時也說：「中期經濟成長顯然會受到負面影響。」