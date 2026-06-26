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天價收購金曝光！手機直連衛星沒頻譜就吃土 SpaceX恐需拿下T-Mobile突圍

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
SpaceX為切入行動通訊市場，可能須收購T-Mobile。路透
SpaceX為切入行動通訊市場，可能須收購T-Mobile。路透

SpaceX想切入行動通訊市場，可能得先闖過美國三大電信築起的頻譜高牆。TD Cowen報告指出，SpaceX受限於手機相容性、三大電信拒絕合作，最終可能被迫出手收購三大電信之一的T-Mobile，代價恐高達3,200億美元。

科技網站Wccftech報導，TD Cowen報告指出，SpaceX近期斥資196億美元，收購全美約65MHz、具獨家使用權且連續的頻譜，但其中只有約15MHz的AWS-3頻段獲多數中高階手機支援；其餘AWS-4與H-Block頻段雖較適合手機直連衛星服務，卻尚未獲多數現有手機支援。

與此同時，AT&T、Verizon與T-Mobile都拒絕與SpaceX簽署行動虛擬網路營運商（MVNO）協議，因為他們認為這家低軌衛星巨頭的野心構成極大威脅。若無法與這三大電信業者之一達成MVNO協議，SpaceX就沒有簡便途徑大量取得正確的地面頻譜，以支撐其規劃中的手機直連衛星服務。

無論如何，SpaceX也需要接入既有的地面行動通訊基地台網路，才能支撐其手機直連衛星服務，尤其是在都市地區；在這些地方，成千上萬人試圖連上有限衛星波束的物理現實，根本行不通。

另據美國聯邦通訊委員會（FCC）的「太空補充覆蓋」（SCS）規則，若附近的地面基地台正在使用AWS-3頻段，使用相同頻段的衛星就必須讓位給地面基地台，以避免干擾。這使AWS-4相較AWS-3更具優勢。

TD Cowen指出，SpaceX最終可能被迫斥資高達3,200億美元收購T-Mobile，以突破「三大」電信業者設下的頻譜封鎖。TD Cowen認為，T-Mobile可能是SpaceX破解這道難題最直接的路徑。畢竟，Starlink已經支援T-Mobile在鄉村與訊號死角地區的裝置直連服務。

此外，這家投資銀行指出，T-Mobile的「成長動能、挑戰者文化，以及作為純無線通訊業者的地位」，只會強化它對SpaceX的吸引力。

不過，執行起來相當棘手。T-Mobile市值約2,000億美元。若加計既有債務，收購成本可能膨脹至3,200億美元；若是敵意收購，金額可能更高。

SpaceX要擺脫這個困境，沒有簡單出路。或許它該放棄收購，把力氣放在敦促手機製造商開始支援SpaceX的其他頻段。

美國 Verizon SpaceX 電信業 行動通訊

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