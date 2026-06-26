聽新聞
0:00 / 0:00
AI泡沫隱憂又起！亞股應聲全面重挫 如雲霄飛車劇烈震盪
南韓首爾股市今天再度重挫，引發亞洲股市另一波拋售潮，使市場在經歷如同雲霄飛車般的劇烈震盪後進入週末。
法新社報導，在市場愈來愈擔憂科技股可能出現泡沫，且部分人士警告泡沫即將破滅之際，南韓KOSPI指數過去5天出現劇烈波動。
這波拋售潮緊隨美股重挫而來，其中蘋果在「科技七巨頭」（Magnificent Seven）中領跌，原因是蘋果宣布因成本上升，將調漲筆電、平板電腦及其他產品價格。
亞馬遜（Amazon）與微軟（Microsoft）也讓市場悲觀情緒雪上加霜。歐盟表示，鑑於這兩家巨頭在雲端運算市場具主導地位，應該面臨更嚴格的數位競爭規範。
在人工智慧（AI）相關領域出現驚人熱潮的推動下，科技股已成為推升全球多個股市飆上歷史新高的主要推手。
然而，近期這股樂觀情緒似乎正在消退。隨著各大企業估值顯得過高，交易員也開始質疑，投入的數兆美元資金何時才能取得回報。
南韓KOSPI指數在午後交易中一度暴跌約9%，最終收盤仍下跌近6%。晶片巨頭與權值股SK海力士跌逾8%，三星電子下跌5.3%。此次拋售潮甚至觸發KOSPI指數暫停交易20分鐘。
同樣權值以科技股為主的東京股市下挫逾4%。科技投資巨頭軟銀（SoftBank）股價更慘跌逾12%，主因「紐約時報」（New York Times）報導指出，ChatGPT開發商OpenAI正考慮將首次公開募股（IPO）延後至2027年。
香港、上海、台北、新加坡、雅加達、馬尼拉及曼谷等亞洲主要股市，今天也全都大幅下跌。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。