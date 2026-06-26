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AI泡沫隱憂又起！亞股應聲全面重挫 如雲霄飛車劇烈震盪

中央社／ 香港26日綜合外電報導
南韓首爾股市今天再度重挫，引發亞洲股市另一波拋售潮，使市場在經歷如同雲霄飛車般的劇烈震盪後進入週末。 美聯社
南韓首爾股市今天再度重挫，引發亞洲股市另一波拋售潮，使市場在經歷如同雲霄飛車般的劇烈震盪後進入週末。 美聯社

南韓首爾股市今天再度重挫，引發亞洲股市另一波拋售潮，使市場在經歷如同雲霄飛車般的劇烈震盪後進入週末。

法新社報導，在市場愈來愈擔憂科技股可能出現泡沫，且部分人士警告泡沫即將破滅之際，南韓KOSPI指數過去5天出現劇烈波動。

這波拋售潮緊隨美股重挫而來，其中蘋果在「科技七巨頭」（Magnificent Seven）中領跌，原因是蘋果宣布因成本上升，將調漲筆電、平板電腦及其他產品價格。

亞馬遜（Amazon）與微軟（Microsoft）也讓市場悲觀情緒雪上加霜。歐盟表示，鑑於這兩家巨頭在雲端運算市場具主導地位，應該面臨更嚴格的數位競爭規範。

在人工智慧（AI）相關領域出現驚人熱潮的推動下，科技股已成為推升全球多個股市飆上歷史新高的主要推手。

然而，近期這股樂觀情緒似乎正在消退。隨著各大企業估值顯得過高，交易員也開始質疑，投入的數兆美元資金何時才能取得回報。

南韓KOSPI指數在午後交易中一度暴跌約9%，最終收盤仍下跌近6%。晶片巨頭與權值股SK海力士跌逾8%，三星電子下跌5.3%。此次拋售潮甚至觸發KOSPI指數暫停交易20分鐘。

同樣權值以科技股為主的東京股市下挫逾4%。科技投資巨頭軟銀（SoftBank）股價更慘跌逾12%，主因「紐約時報」（New York Times）報導指出，ChatGPT開發商OpenAI正考慮將首次公開募股（IPO）延後至2027年。

香港、上海、台北、新加坡、雅加達、馬尼拉及曼谷等亞洲主要股市，今天也全都大幅下跌。

亞股 微軟 Amazon 南韓 科技股 AI 三星電子

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