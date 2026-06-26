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害自己？美光高層暗酸蘋果「激進砍價」 加劇現在記憶體短缺

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
蘋果以記憶體等關鍵零組件成本大增為由，已經宣布調高一系列產品售價。路透社
蘋果以記憶體等關鍵零組件成本大增為由，已經宣布調高一系列產品售價。路透社

美光科技（Micron）高階主管暗指蘋果公司（Apple）過去一直拚命壓低採購記憶體的價格，導致記憶體業者利潤有限，長期投資不足，加劇了現在記憶體供應短缺的情況。

美光商業長薩達納（Sumit Sadana）在華爾街日報的訪談中，提到公司在前一波記憶體景氣低迷時，沒有辦法進行投資，因為當時毛利一度是負的，部分原因是「特定客戶」落井下石，「趁機壓低價格」。薩達納雖然沒有明確點名蘋果，但外界認為他說的「特定客戶」就是蘋果。

蘋果最近幾個月來，不斷強調記憶體價格居高不下，進而以關鍵零組件成本大幅上升，做為調漲產品售價的重要理由。這樣的論點，記憶體製造商並不同情。美光高層雖未點名，但做為蘋果的供應商，明顯指責蘋果多年來一味壓低採購價格，令業界無力投資，最終造成目前產能短缺的局面，要負一定程度的責任。

薩達納向華爾街日報透露，美光數年前就曾向幾家「在價格談判上極為強勢」的客戶表示，他們如此激進砍價，對產業發展是沒有建設性的。

薩達納回想，記憶體前一波低谷時，「由於價格過低、利潤極差，整個產業許多投資計畫在2023年都被迫中止。」

現在人工智慧（AI）熱潮助記憶體廠商揚眉吐氣。美光剛公布的最新一季財報顯示，公司毛利率接近85%，營收狂增346%。產業觀察家說，未來美光再有產能問題，可能就不宜歸咎蘋果了。

至於強調零組件成本增加，宣布一系列產品漲價的蘋果，根據摩根大通近期的估算，蘋果2027年的毛利率仍可望維持在約45%的健康水準。

蘋果向來擅長維持可觀的獲利能力，過去十多年來一直採取向供應鏈施壓要求降價的採購策略，同時卻調高自家產品售價。

例如，2016年售價749美元的iPhone 7 Plus，與2025年售價1,199美元的iPhone 17 Pro Max相比，蘋果旗下最高階iPhone手機售價，十年間漲了約60%。然而，同一期間，美國消費者物價指數（CPI）累計漲幅只有大約37%。

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