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Fed新任主席華許展現「鷹派」立場 已令市場長期通膨預期下降

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國聯準會（Fed）新任主席華許。路透
美國聯準會（Fed）新任主席華許。路透

大型基金經理人表示，美國聯準會Fed）新任主席華許針對通膨的強硬談話，使金融市場對Fed的信任大增，進而壓低了投資人對長期物價上漲的預期，代表債券市場對長期通膨預期的10年期均衡通膨率已由2.5%以上降至2.2%，為一年多來最低。

投資機構表示，這項轉變反映了最近油價下跌到接近伊朗戰爭之前的水準，以及上周Fed會議的政策立場轉向「鷹派」，當時華許曾表示，「持續高的物價」是「美國民眾的負擔」。華許的強硬措辭減輕了市場擔心Fed可能向川普屈服的疑慮。

富達國際（Fidelity International）的基金經理人芮狄爾（Mike Riddell）表示，長期均衡通膨率的下降幅度「甚至比油價下跌所導致的變化還大」，可能是因為Fed展現的「鷹派」立場提升了聯準會對抗通膨的信譽。

美國本周四（25日）公布的5月個人消費支出（PCE）物價指數比去年同期大幅上升4.1%，是聯準會2%目標的兩倍多，聯準會衡量長期通膨壓力的核心PCE也小幅上升到3.4%，凸顯華許面臨的通膨挑戰。儘管目前物價承壓，但本周市場對未來的通膨預期已經下降，本周利率交換合約市場預期未來12個月的通膨率下降0.12百分點至3.88%。

巴克萊銀行的美國通膨策略主管希爾（Jon Hill）表示，「Fed會議展現鷹派立場加上伊朗戰爭暫獲解決，使投資人認為通膨風險下降，導致以市場為基礎的通膨預期指標大幅下滑」。

Evercore ISI機構副董事長古哈表示，「如果從現在到9月間通膨普遍改善，華許可以不再展現強硬立場，也無需升息；但若9月前經濟數據並未明顯開始朝此方向移動，他可能必須升息，否則可能喪失信譽」。

不過一些投資專家與經濟學家相信，如果華許能令投資人相信他是通膨「鷹派」，進而推升市場利率，那麼華許可能無需多次升息。資產管理機構安本的利率主管洛克（Aaron Rock）表示，「只有時間才能驗證華許立場是否真的強硬，以確保他最終無須升息」。

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