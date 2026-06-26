指數、基金季末再平衡將啟動 分析師：繫好安全帶迎美股周五震盪

分析師表示，本周五有如華爾街版的「釋出日」（roster-cut day），富時羅素（FTSE Russell）將進行每半年一次的指數再平衡，而這回調整幅度可能大到衝擊美國股市。

富時羅素指數再平衡訂於周五收盤後進行，將牽動以羅素旗下眾指數為基準的資產和投資產品，估計總值達12兆美元。LSEG的資料顯示，去年6月再平衡期間的成交值達2,172億美元，成交量在2025全年當中名列前茅。

MarketWatch報導，指數再平衡很重要，不僅因為指數成分股有的加入、有的釋出，也因為將配置新的權重。這次指數再平衡中新加入的個股包括SpaceX和CoreWeave。

初步估計，62支股票將加入羅素1000指數（RUI），而小型股指數羅素2000（RUT）將新增237家公司。

指數調整後，輝達（Nvidia）今後將成為最大成分股，把目前領導者蘋果公司擠下第三名。沃爾瑪（Walmart）將躋身前十名。

Freedom Capital Markets首席市場策略師伍茲說：「想像這是華爾街版的球員釋出日，羅素眾指數將有數千支股票依據市值變化重新洗牌。贏家股上移，落後股下降，而追蹤數兆美元資產的指數基金，將在收盤鐘響前被迫調整。」

高盛美洲股票服務部門主管傅拉德說：「繫好安全帶！」他指出，這回指數再平衡發生的時機，適逢季末退休金基金準備進行再平衡的前夕，該公司估計屆時那些基金將脫售價值約300億美元的股票。

另有其他影響。摩根大通分析師團隊表示，從小型股指數羅素2000畢業、升格為羅素1000指數成分股的公司，通常是股價波動大、不配息的公司。據他們估計，這將導致留在羅素2000的成分股企業年股息因此增加16.5%。

城堡證券股票及股票衍生商品策部門主管魯伯納指出，6月底基金將進行季末再平衡，一些基金可能降低投資組合風險，並且設法停利、落袋為安，所以可能湧現一波脫售股票、買進債券的機械式交易。

「熊市陷阱報告」創辦人麥唐諾也表示，隨著6月底、第2季末和7月4日美國國慶連假迫近，市場波動可能加劇，甚至導致夏季行情暴跌，投資人宜有所防備。