傳船舶遇襲…中東產油國仍續推出口擴張 沙烏地阿美恢復石油裝運

最新資料顯示，沙烏地阿拉伯石油公司今天恢復在波斯灣拉斯塔努拉（Ras Tanura）設施的石油裝運作業，顯示儘管荷莫茲海峽傳出船舶遇襲，中東產油國仍續推出口擴張計畫。

路透社報導，根據倫敦證券交易所集團（LSEG）資料，沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）暫停石油裝運近4個月後，恢復這項作業。

美國與伊朗達成臨時協議以終結中東戰爭和重啟荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）之前，中東產油國已加快提高石油與天然氣產量和出口。

資料顯示，沙烏地阿美旗下沙國國際船運集團Bahri掌控的2艘超大型原油輪（VLCC）已在拉斯塔努拉能源設施裝運石油，另一艘油輪在附近停泊待命。每艘VLCC可裝運200萬桶石油。

沙烏地阿美在非上班時間未立即回應路透社置評請求。

英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）表示，1艘貨輪昨天試圖通過鄰近阿曼（Oman）海岸的荷莫茲海峽時通報疑似遇襲。UKMTO獲報後暫停伴航船隻通過荷莫茲海峽的行動，重燃外界對美伊終戰協議是否依有效的疑慮。

2名美國官員告訴路透社，伊朗對這艘船開火；伊朗為管控船舶通行設立的波斯灣海峽管理局（PersianGulf Strait Authority，PGSA）指出，不能保證在官方規定路線外航行的船隻安全無虞。