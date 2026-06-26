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傳OpenAI擬延後IPO AI概念股賣壓湧現鎧俠挫12%

中央社／ 東京26日綜合外電報導
有報導說聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI考慮延後首次公開發行（IPO），引發人工智慧（AI）概念股賣壓。 路透通訊社
有報導說聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI考慮延後首次公開發行（IPO），引發人工智慧（AI）概念股賣壓。 路透通訊社

日本記憶體晶片製造商鎧俠（Kioxia）股價今天大跌12%，主因有報導說聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI考慮延後首次公開發行（IPO），引發人工智慧（AI）概念股賣壓。

路透社報導，鎧俠前身為東芝記憶體（Toshiba Memory），2018年脫離東芝（Toshiba），是記憶體晶片大廠。隨著AI投資熱潮推動晶片產業發展，鎧俠股價水漲船高，成為日經225指數中市值最高的公司。

美國「紐約時報」報導OpenAI考慮將IPO延至明年，執行長阿特曼（Sam Altman）尋求1兆美元估值，鎧俠股價今天受到市場賣壓影響。

鎧俠昨天表示正考慮股票分割，且目標在下一個會計年度初赴美發行美國存託憑證（ADR）。

鎧俠財務長河村芳彥在公司年度股東大會上表示：「目前尚無法確定是4月、5月還是6月，但我們希望大約在那個時間掛牌。」

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