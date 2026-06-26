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OpenAI堅守1兆美元估值 傳IPO將延至2027年

中央社／ 舊金山25日綜合外電報導

紐約時報」今天在報導中引述3名參與公司討論的內部人士說法，人工智慧巨頭OpenAI考慮將首次公開發行（IPO）延至明年，因為執行長阿特曼堅守1兆美元估值。

路透社報導，OpenAI已秘密遞交在美國首次公開募股的申請，目標估值上看1兆美元（約新台幣31.6兆元）。財務長佛萊爾（Sarah Friar）曾向部分同事透露，公司目標2027年掛牌上市。

「紐約時報」（The New York Times）報導，OpenAI的顧問團已向公司高層提出2個選項，一是等到2027年以1兆美元估值上市，二是降低目標估值以加速掛牌。

對此，OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）回應，調降1兆美元估值選項，並不在考慮範圍內。

另一方面，一名知情人士告訴路透社，美國總統川普政府基於安全疑慮，已要求OpenAI分階段釋出新模型。

根據科技媒體The Information先前報導，阿特曼告訴員工，公司將以限量預覽的方式，向特定合作夥伴釋出最新模型GPT-5.6，預覽期間，政府將「逐一審查客戶並核准存取權限」。

根據The Information報導，這項分階段釋出措施，是因應「美國國家網路主任辦公室」與「科技政策辦公室」的要求而做出的調整。

紐約時報 美國 OpenAI

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