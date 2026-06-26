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馬斯克傳想在美推星鏈行動上網服務 單挑三大電信巨頭

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
全球首富馬斯克。路透
全球首富馬斯克。路透

英國金融時報（FT）報導，全球首富馬斯克旗下的SpaceX已告知投資人，計劃針對美國消費者推出新的星鏈（Starlink）行動連網服務，可能槓上威瑞森無線通訊（Verizon Wireless）、AT&T及T-Mobile等美國三大行動電信商，顛覆規模數十億美元的美國行動網路市場。

知情人士透露，SpaceX總裁兼營運長夏特威爾（Gwynne Shotwell）最近在行銷首度公開發行股票（IPO）的投資人說明會上，表示SpaceX正考慮推出一款星鏈的零售產品，且可能在美國打造自家行動網路。SpaceX未回覆FT記者的置評請求。

若要如此，SpaceX可能會向個人消費者銷售行動上網合約，建立新的零售產品陣容，成為自推出星鏈低軌衛星服務以來，歷來數一數二重大的商業擴張行動。SpaceX迄今在美國直接觸及消費者的服務有限，偏好讓T-Mobile等電信商取得其衛星聯網服務，補強這些電信商在鄉村地區的既有上網覆蓋範圍。

SpaceX若直接提供消費者上網服務，將大幅擴大市場版圖到衛星寬頻網路以外，也有望降低對電信商合作夥伴的依賴。SpaceX的商業協議條款還沒揭露，但分析師認為該公司可能會仿效向其購買衛星網路服務的電信商協議。

馬斯克在IPO的投資人說明會上，談及未來規畫時，大多是在推銷建置太空資料中心與殖民火星的構想，針對擴大星鏈服務陣容，SpaceX從未公開證實計劃推出零售行動上網服務。

SpaceX去年9月支付170億美元，向對手EchoStar購買無線頻譜執照，引發各界對於星鏈行動上網服務的揣測，許多分析師認為這項協議是要為最終揮軍消費者行動網路市場奠基。

SpaceX在發行債券的說明書暗示，隨著星鏈的效能改善與衛星群擴大，可能會「角逐成為我們在各地客戶所偏好的聯網體驗，無論是在鄉村、郊區、還是都會區」。

不過，也有分析師審慎看待這個構想，認為這個想法可能只是要向星鏈的電信商夥伴施壓以取得條件更好的協議，而且建置行動網路要砸數十億美元的興建成本，並取得所需的無線電波頻譜。

New Street研究公司合夥人巴登（David Barden）認為，要在世界各地已飽和的市場建置無線網路，困難程度為不可思議之高，但若是要施壓電信商夥伴以獲得更好的分潤協議，就合理多了。  

馬斯克 SpaceX Starlink

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