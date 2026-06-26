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亞洲科技股全面暴跌 Kospi盤中重摔9% 三大原因拖垮AI晶片行情

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Kospi盤中一度重挫9%，本周第二度觸發暫停交易。美聯社
Kospi盤中一度重挫9%，本周第二度觸發暫停交易。美聯社

南韓股市周五再度暴跌，Kospi盤中一度重挫9%，本周第二度觸發暫停交易。三星電子和SK海力士盤中跌幅都超過10%，外資賣超韓股5兆韓元（約32億美元）。台灣和日本科技股也大跌，MSCI亞太資訊科技指數下跌逾6%，日本鎧俠（Kioxia）一度重摔12%，聯發科（2454）跌停10%，鴻海（2317）也跌3.5%。

今天這場急跌，可謂多重利空在同一天交會的結果。

1. 蘋果漲價，引爆記憶體需求反噬疑慮

蘋果以記憶體和儲存零組件短缺，調高Mac、iPad、家庭裝置和Vision Pro售價，在美股收盤股價重挫6.1%。微軟也第三度調漲Xbox售價，顯示零組件成本上升已開始轉嫁給消費者。

市場原本把記憶體漲價視為AI需求強勁的利多，如今反而開始擔心，晶片價格過高可能壓抑終端產品需求，反過來拖累記憶體景氣和整體AI行情。

盛寶市場首席投資策略師 Charu Chanana 說：「市場已不再把記憶體強勢視為整體AI行情的必然利多。記憶體需求雖證明AI基礎設施投資強勁，但也提高建置和使用AI的成本。」她警告，今日強勁的記憶體景氣，可能反而拖慢明日的AI行情。

2. OpenAI可能延後IPO，AI估值遭到重新檢視

OpenAI傳出可能把IPO延後至明年，引發市場對AI估值和資金回收時程的疑慮。大股東軟銀盤中重挫14%，拖累AI概念股。

IG市場分析師葉蔚文（Fabien Yip）說，OpenAI延後上市，反映科技股震盪已削弱散戶熱情，也讓市場重新檢視AI估值，衝擊從軟銀一路擴散至整個科技類股。

3. 南韓股市槓桿過高，放大跌勢

Kospi今年波動異常劇烈，散戶大量使用融資和槓桿ETF，成為助漲助跌的力量。三星和SK海力士合計占Kospi權重近60%，兩檔晶片股一旦急跌，便會拖累大盤。

Kospi自2000年以來共觸發11次熔斷，其中五次發生在今年。Kospi 200波動率指數最近兩天創新高，約為美國恐慌指數VIX的五倍。

瑞士隆奧策略師李浩民說，蘋果漲價和美國IPO延後傳聞，使市場更加擔心記憶體供應瓶頸和高價是否已接近極限；在各種槓桿交易推波助瀾下，劇烈波動恐怕還會持續。

此外，三星和SK海力士傳出即將宣佈規模達數千億美元的新投資，也使市場擔心產能大增後，未來供需可能反轉。短短一天前，市場才因美光樂觀財測和SK海力士赴美上市計畫大漲，如今卻轉眼翻空，顯示AI行情已從單純追逐成長，轉向計算成本、需求和估值能否承受。

SK海力士 聯發科 鴻海

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