快訊

桃竹為何雨那麼大？氣象署曝原因「好天氣要等到這天」

委內瑞拉強震給出警訊：這種建物很致命！台灣921地震也是前車之鑑

委內瑞拉「極淺層雙震」已235死，政府面臨災情與通膨多重危機

聽新聞
0:00 / 0:00

兩天就能賺10億美元 最新報告：AI營收已達支應成本轉捩點

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
報告顯示，來自人工智慧（AI）的營收正觸及足以支應成本的轉捩點。路透
報告顯示，來自人工智慧（AI）的營收正觸及足以支應成本的轉捩點。路透

研究機構Exponential View的報告顯示，來自人工智慧（AI）的營收正觸及足以支應成本的轉捩點，科技業在AI投入的數千億美元，可能具備經濟邏輯，能夠持續下去。

Exponential View在25日公布的「AI經濟狀態」（The State of the AI Economy）報告顯示，今年第1季不含中國大陸的全球AI銷售額達250億美元，連兩季超過210億美元、也就是AI產業在資料中心和晶片投資相關的推估折舊成本，顯示營收正開始支應資本支出的成本，但利潤仍然微薄。

折舊費用仍相當於營收的逾三分之二，留給電力、勞工和融資等成本的緩衝空間不大。

報告指出，不含中國大陸的生成式AI，過去12個月營收達到1,100億美元，成長速度是網際網路、行動應用和雲端運算等過往資訊科技浪潮的三倍，年化計算後更達1,750億美元，且賺進營收的速度加快了90倍，在2023年，需要180天才能累計新增10億美元營收，現在只需要不到兩天。

Exponential View的報告指出，「目前而言，（AI支出）依然具備經濟效益」，「但容錯空間很小」。

Meta 、Google母公司Alphabet、微軟及亞馬遜等美國大型科技公司今年規劃的資本支出上看7,250億美元，多數用於AI基礎設施，引發市場近來懷疑，客戶需求是否夠龐大，能證明科技業值得投入數千億美元於晶片和資料中心，這項發現則回應了這個核心問題。

Exponential View創始人阿札爾（Azeem Azhar）指出，AI營收「剛跨過折舊門檻，約略而言，情勢正隨時間好轉」，「在各種資本支出的這個投資階段，人們都不該期待會大幅跨過這道門檻」。

AI榮景的熱絡程度迄今都是從供給端衡量，仰賴輝達（NVIDIA）等上市晶片商與Alphabet等超大規模雲端業者的披露訊息，但需求端一直都更難量化，因為OpenAI和Anthropic等許多最重要AI實驗室仍未上市。

Exponential View根據申報文件、主管發言、新聞報導和雲端服務商披露資訊等來源，追蹤1,000多家公司的AI支出，從而建立數據集，並調整數據以免重複計算AI供應鏈各層的支出。這項分析假設繪圖處理器（GPU）等資訊科技設備的折舊年限為六年，但一些投資人認為這個假設太過樂觀，因為晶片快速創新，可能讓舊硬體在幾年內貶值。

但報告發現，舊晶片價值並未暴跌。輝達H100晶片的每小時租賃價格仍維持在剛上市時的近80%水準，阿札爾說，「即便進入第四年，H100仍完全有需求」，而且過去一年的租賃價格還上漲，因為AI運算需求超乎輝達新款Blackwell晶片的供應量。

Exponential View報告也顯示，更多用戶正轉向開放權重模型與DeepSeek等中國大陸AI模型。OpenRouter數據顯示，來自Google、OpenAI和Anthropic模型的詞元（token）請求占比，今年6月降至33%，低於去年同期的72%。

阿札爾說，這反映主要用戶正轉向更便宜而快速的模型，處理相對簡單的任務，但這未必代表主要的基礎模型業者會遭遇麻煩，只是確實提高了漲價門檻，將需要以「附加服務、加強用戶黏著度，及所有能用來收取溢價的事物」，和同業競爭。

AI 營收 中國大陸

延伸閱讀

黃仁勳：實體 AI 下波成長浪潮

外資力挺AI狂潮！2028年美系CSP砸逾兆元 17台廠賺翻

美光財報釋五利多 再點火AI行情！美國AI類股市值狂增4,000億美元

十五五經濟隱憂／陸重押AI產業 專家憂淪幻象

相關新聞

韓元24小時交易不打烊！南韓放寬外匯管制 拚MSCI升級 擺脫韓國折價

南韓外匯市場將自7月6日起正式改為24小時全天候交易，銀行業本周起已展開測試。這項改革將鬆綁自1997年亞洲金融風暴後實施的部分外匯管制措施，也反映南韓政策重心已與30年前完全相反。如今，建立完全開放的貨幣市場，已成為爭取MSCI將南韓升格為已開發市場的必要條件，有助提升南韓對全球投資人的吸引力。

OpenAI傳擬延後IPO至明年 GPT-5.6應美政府要求分階段發布

紐約時報引述參與討論的人士報導，OpenAI傾向延到明年辦理首次公開發行股票（IPO）。

AI選股可行嗎？研究揭交易弱點 一種簡單策略竟贏過LLM

人工智慧（AI）大型語言模型（LLM）近年快速進入投資領域，許多人利用AI分析財報、整理法說會內容，甚至尋求買賣建議。不過，最新研究顯示，LLM交易策略的優勢，在拉長時間、擴大樣本之後「幾乎完全消失」。

兩天就能賺10億美元 最新報告：AI營收已達支應成本轉捩點

研究機構Exponential View的報告顯示，來自人工智慧（AI）的營收正觸及足以支應成本的轉捩點，科技業在AI投入的數千億美元，可能具備經濟邏輯，能夠持續下去。

提前拉貨推升貨櫃運價突破4,000美元 荷莫茲重開添壓

世界貨櫃運價指數（WCI）資料顯示，截至6月25日止一周，貨櫃航運費率上漲5%至每個40英尺貨櫃4,166美元，2024年9月以來首度突破4,000美元。上海至洛杉磯航線漲幅最大，達11.8%。

軟銀股價崩13%！紐時爆OpenAI將延後IPO 投資人期待的上市紅利恐生變

日本軟銀集團股價周五盤中一度重挫13%，市場擔憂OpenAI可能將IPO延至明年，延遲這家大股東實現投資回報的時程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。