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提前拉貨推升貨櫃運價突破4,000美元 荷莫茲重開添壓

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
貨櫃航運費率上海至洛杉磯航線漲幅最大，達11.8%。法新社
貨櫃航運費率上海至洛杉磯航線漲幅最大，達11.8%。法新社

世界貨櫃運價指數（WCI）資料顯示，截至6月25日止一周，貨櫃航運費率上漲5%至每個40英尺貨櫃4,166美元，2024年9月以來首度突破4,000美元。上海至洛杉磯航線漲幅最大，達11.8%。

跨太平洋航線運價受惠於傳統旺季前的提前拉貨需求，這主要是市場擔心未來會有更多地緣政治干擾所致。彭博行業研究（BI）分析師認為，這波提前拉貨潮退去後，消費需求若保持韌性，仍可望支撐運價。聯邦快遞（FedEx）最近即表示，燃料價格上漲似乎並未影響消費者的支出意願。

不過，彭博分析師提醒，荷莫茲海峽重新開放，可能使市場運能增加，壓低運價，抵銷上述利多。

運價波動會影響馬士基、商船三井、中遠海運、東方海外、赫伯羅德、以星航運和現代商船等業者。

荷莫茲 運價 洛杉磯

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