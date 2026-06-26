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微軟Xbox主機8/1起漲價 漲幅最高150美元

中央社／ 舊金山25日綜合外電報導

蘋果宣布調漲MacBook與iPad售價的數小時後，微軟也表示，由於人工智慧（AI）帶動零組件成本飆升，自8月1日起，Xbox遊戲主機全球售價將調漲100至150美元。

法新社報導，在美國，入門款Xbox Series S今夏將漲至500美元（約新台幣15928元），Series X最高將漲至800美元（約新台幣25484元）。微軟（Microsoft）尚未公布歐洲地區的新售價，目前該地的Series X售價約為600歐元（約新台幣21722元）。此外，2TB版本機型將停止銷售。

這是繼2025年5月全球漲價、以及同年10月僅限美國的調漲之後，Xbox第3度調升售價。

所有消費性電子產品皆受到零組件價格上漲影響。近月來，索尼（SONY）與任天堂（Nintendo）已分別調高其遊戲主機售價，蘋果（Apple）今天稍早也宣布調漲旗下MacBook筆電與iPad平板電腦等產品的售價。

隨著AI訓練與應用需求帶動資料中心快速擴張，記憶體與儲存晶片需求驟升，推升整體成本。這類晶片廣泛應用於各類電子產品。

晶片市場由韓國三星電子（SamsungElectronics）、SK海力士（SK Hynix）以及美國的美光（Micron）等大廠主導，長達數月的供應吃緊問題已導致價格持續上揚。

微軟25日表示，儲存與記憶體成本已經翻倍，預計至2027年底前還會再度翻倍。

總部位於美國華盛頓州雷孟（Redmond）的微軟指出，遊戲主機與手機、電腦不同，遊戲主機通常「並非獲利產品，而是以低於成本價販售」。

索尼在4月初已將PlayStation 5的歐洲售價調高100歐元，使標準版來到650歐元。任天堂則宣布自9月1日起調漲新一代Switch 2售價逾6%。

微軟是僅次於索尼及任天堂的全球第3大遊戲主機製造商，2025財年其遊戲部門約占公司總營收的8%，但今年2月由於Xbox銷售下滑及新遊戲表現不佳，該部門已進行大規模重整。

微軟 Xbox Apple

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