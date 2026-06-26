軟銀股價崩13%！紐時爆OpenAI將延後IPO 投資人期待的上市紅利恐生變

日本軟銀集團股價周五盤中一度重挫13%，市場擔憂OpenAI可能將IPO延至明年，延遲這家大股東實現投資回報的時程。

軟銀對ChatGPT開發商OpenAI的投資，預計到10月將達約650億美元。市場原本期待OpenAI上市將為軟銀帶來可觀的投資收益，推動軟銀股價創新高，市值超越豐田汽車。

但根據紐約時報的報導，協助OpenAI籌備上市的投資銀行示警，科技股近期波動加劇，可能削弱市場對IPO的熱情。消息一出，軟銀股價周五上午創下逾3個月來最大盤中跌幅。

Resona Holdings策略師Hiroki Takei表示，OpenAI若上市，將為軟銀龐大的未上市投資組合提供具透明度的市場估值。軟銀持有數百家未上市新創公司的股份，OpenAI占有相當大的比重。更高的透明度有助縮小軟銀股票的「集團折價」（conglomerate discount），也就是投資人因企業集團架構複雜而給予的估值折價。IPO延後的消息，削弱市場原本的樂觀預期。

由奧特曼（Sam Altman）領導的OpenAI，近日已向美國證券交易委員會（SEC）提交IPO相關文件。知情人士表示，OpenAI正與高盛和摩根士丹利合作，最快可望今年秋季上市。