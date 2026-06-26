快訊

多處爆淹水災情...竹北市宣布「停班停課」中午12時起生效

行動電源突膨脹嚇壞！專家曝鋰電池「不可逆」失控情況：超過年限請淘汰

陶甕裡的味覺記憶 豬油拌飯讀懂家的味道

韓元24小時交易不打烊！南韓放寬外匯管制 拚MSCI升級 擺脫韓國折價

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
南韓將自7月6日起實施韓元24小時交易制度，放寬外匯管制，盼提升市場開放程度並吸引更多國際資金。美聯社
南韓將自7月6日起實施韓元24小時交易制度，放寬外匯管制，盼提升市場開放程度並吸引更多國際資金。美聯社

南韓外匯市場將自7月6日起正式改為24小時全天候交易，銀行業本周起已展開測試。這項改革將鬆綁自1997年亞洲金融風暴後實施的部分外匯管制措施，也反映南韓政策重心已與30年前完全相反。如今，建立完全開放的貨幣市場，已成為爭取MSCI將南韓升格為已開發市場的必要條件，有助提升南韓對全球投資人的吸引力。

全天候交易伴隨著風險。目前韓元兌美元仍接近17年低點，在流動性不足的時段，少量交易就可能引發劇烈波動。此外，今年南韓KOSPI指數翻倍創新高，海外投資人紛紛獲利了結或調整投資組合，創下歷來最大賣超；與此同時，南韓投資人仍持續大舉買進美股，也對韓元帶來壓力。

為降低流動性不足及交易中斷風險，南韓將開放境外投資人持有及交易韓元，並建立境外韓元結算系統及透支機制。

外匯政策主管官員表示，過去外國金融機構只能兌換韓元，未來透過境外韓元結算系統，可直接持有及運用韓元。由於無法隔夜持有韓元部位，外資過去須依賴衍生性金融商品管理隔夜曝險，不僅交易成本較高，也降低市場效率。

南韓兩年前已將韓元交易時間延長至凌晨2時，以涵蓋倫敦市場交易時段。目前約20%的即期外匯交易量發生在離岸交易時段，主要集中於倫敦早盤，延長至24小時可望進一步提升市場流動性。

不過，MSCI本周三仍將南韓列為新興市場，認為市場可及性問題仍未改善，即使延長外匯交易時間，在岸市場流動性仍不足，下一次檢討將於一年後進行。

南韓更大的目標，是消除所謂的「韓國折價」（Korea Discount）。外匯管制、政策不確定性及財閥治理透明度不足，長期壓低南韓股市估值，而此次外匯市場改革，正是改善其中一項結構性問題。

因應24小時交易，各大銀行已開始增聘夜班人力。韓亞銀行將增加3名員工；友利銀行將英國團隊擴編至4人；新韓銀行將在倫敦增聘1人，KB國民銀行已增加2人。

現年47歲的韓亞銀行外匯交易員南宮泰勳（音譯）擁有18年交易資歷，歷經雷曼兄弟倒閉、英國脫歐後英鎊重挫，以及2024年尹錫悅宣布戒嚴令後韓元暴跌等重大市場事件。他回憶剛入行時，交易時段僅從上午9時到下午3時，參與市場的金融機構屈指可數；如今市場規模大幅擴張，愈來愈多金融機構詢問韓元資產投資機會。他表示，市場需求顯著增加，未來工作量恐將暴增。

韓元 南韓 韓國

延伸閱讀

韓股續留新興市場類別

韓股大震熔斷 官方警覺 三星、SK海力士股價下跌13%

師法台積 SK海力士赴美發ADR…預定7月10日那斯達克上市

SK海力士大漲12% 受赴美掛牌ADR和美光展望雙重激勵

相關新聞

韓元24小時交易不打烊！南韓放寬外匯管制 拚MSCI升級 擺脫韓國折價

南韓外匯市場將自7月6日起正式改為24小時全天候交易，銀行業本周起已展開測試。這項改革將鬆綁自1997年亞洲金融風暴後實施的部分外匯管制措施，也反映南韓政策重心已與30年前完全相反。如今，建立完全開放的貨幣市場，已成為爭取MSCI將南韓升格為已開發市場的必要條件，有助提升南韓對全球投資人的吸引力。

OpenAI傳擬延後IPO至明年 GPT-5.6應美政府要求分階段發布

紐約時報引述參與討論的人士報導，OpenAI傾向延到明年辦理首次公開發行股票（IPO）。

降低對中依賴 美打造「矽盛世」強化晶片、AI基礎建設、能源供應鏈

美國主辦的「矽盛世」峰會25日在華府舉行，美國副國務卿藍道表示，先進晶片、人工智慧（AI）基礎建設等科技至關重要，必須確保這些技術由值得信賴的夥伴掌握。

AI併購又添一樁 安森美砸62億美元收購新思科技 搶攻智慧系統

美國晶片製造商安森美（Onsemi）同意以全股票交易併購專攻智慧裝置半導體的新思科技（Synaptics），交易總價約 62 億美元。

繼蘋果之後 微軟也宣布Xbox主機8/1起漲價 漲幅最高150美元

就在蘋果宣布調漲MacBook與iPad售價的幾小時後，微軟也表示，Xbox遊戲主機將漲價，反映零組件成本攀升。

三星傳擬10年砸1,000兆韓元投資高科技 規模相當南韓半數GDP

南韓每日經濟新聞報導，三星集團將於本月29日在總統府會議上，宣布未來十年投資1,000兆韓元（約6,480億美元）發展高科技產業。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。