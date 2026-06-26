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韓媒：三星計劃10年砸20兆元 推動區域產業升級
韓國媒體報導，三星集團（Samsung Group）將於29日宣布，未來10年在韓國投資1000兆韓元（約新台幣20.6兆元），其中可能有300兆韓元用於韓國西南部興建晶片廠。
路透社引述韓國「每日經濟新聞」（Maeil BusinessNewspaper）報導，三星將在與總統李在明（Lee JaeMyung）的會議上宣布投資計畫。
報導指出，包括三星電子（Samsung Electronics）及其競爭對手SK海力士（SK Hynix）等企業高層都將出席這場會議，並將公布聚焦首都圈以外地區的投資計畫。
這些半導體大廠的生產設施長期集中於首爾都會圈，近年來政府持續要求他們加碼投資其他地區，以促進區域均衡發展。
韓國總統府25日預告，將舉行「韓國大飛躍三大超級計畫」公開說明會，相關會議細節將於近日公布。
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