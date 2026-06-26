韓媒：三星計劃10年砸20兆元 推動區域產業升級

南韓外匯市場將自7月6日起正式改為24小時全天候交易，銀行業本周起已展開測試。這項改革將鬆綁自1997年亞洲金融風暴後實施的部分外匯管制措施，也反映南韓政策重心已與30年前完全相反。如今，建立完全開放的貨幣市場，已成為爭取MSCI將南韓升格為已開發市場的必要條件，有助提升南韓對全球投資人的吸引力。

2026-06-26 10:13