OpenAI傳擬延後IPO至明年 GPT-5.6應美政府要求分階段發布

紐約時報引述參與討論的人士報導，OpenAI傾向延到明年辦理首次公開發行股票（IPO）。

報導說，為ChatGPT開發商提供IPO規畫建議的投銀示警，科技股最近波動加劇，加上SpaceX完成創紀錄IPO後股價震盪，可能削弱散戶投資人認購OpenAI新股的意願。

紐約時報指出，OpenAI執行長奧特曼要求包括投銀和律師在內顧問，把估值目標訂在1兆美元。彭博先前報導，OpenAI正和高盛、摩根士丹利合作，最快可能在今年秋季上市。

OpenAI在6月9日發布發布新聞說，已向美國證券交易委員會（SEC）祕密遞交IPO申請案。

OpenAI在新聞稿中說：「我們尚未決定上市時機，可能還要等一段時間，因為有些事情維持未上市公司身分，做起來可能比較容易。不過，牽涉許多複雜的取捨；先提出申請，也讓我們保有更早上市的選項，若最後認為這樣最好，便能採取行動。」

OpenAI和競爭對手Anthropic原本競相爭取最快今年在華爾街上市，希望吸引公開市場投資人，支應AI晶片和資料中心的龐大支出。

OpenAI 今年初完成新一輪籌資，從投資人手中取得 1,220 億美元，支應在人工智慧（AI）基礎建設上的龐大開銷。這次籌筆也將這家 ChatGPT 開發商的估值推升至 8,520 億美元。

另外，科技媒體The Information引述知情人士報導，OpenAI應川普政府要求，將分階段發布最新模型GPT-5.6。OpenAI會先向少數合作夥伴限量開放GPT-5.6預覽。

奧特曼說，這是儘快向大眾全面推出這款模型的最佳做法。 奧特曼周四在備忘錄中告訴員工，GPT-5.6預覽期間，政府會「逐一核准客戶的使用權限」。

過去一個月，OpenAI員工一直和政府機關密切合作，讓官員預先測試最新模型。

奧特曼在備忘錄中說：「我們已向美國政府明確表明，這不是我們偏好的長期模式。我們會和政府及同業合作，為未來模型發布建立更可長可久的做法。」