大巴黎區布局AI關鍵拼圖 向台企招手看好成信賴夥伴
法國大巴黎區區長波克瑞斯近期率領重量級科技代表團訪台，她接受中央社專訪時說，大巴黎區希望建構主權AI，並在本地製造相關零組件，相信台灣能在當中成為可信賴的夥伴。
波克瑞斯（Valérie Pécresse）本月初率領多家深度科技（deeptech）領域的法國公司參加台北國際電腦展（Computex）及新創展會InnoVEX，並與明基（BenQ）、華碩（ASUS）、鴻海科技集團等台灣企業及工業技術研究院交流。
她訪台後不久，美國政府以國家安全為由，禁止外國人使用人工智慧（AI）開發商Anthropic的AI模型服務，凸顯擁有主權AI的重要性，即一國必須掌握AI模型、算力、資料及關鍵供應鏈，以免仰賴他國。
為建構主權AI，波克瑞斯希望確保其後的供應鏈，不僅要有強大算力的資料中心，也要在本地製造資料中心所需的零組件。
波克瑞斯表示：「若我們只依賴美國，或只依賴中國，就會依賴那些未必與法國利益一致的強權，所以我們認為台灣能成為一個真正的獨立商業夥伴，為我們提供可靠的供應鏈。」
大巴黎區（Île-de-France）相當於巴黎都會圈，是法國本土13個大區之一，涵蓋8個省分，超過1200萬人口，是重要政治、經濟中心。
大巴黎區訪團中有多家法國企業來自當前最受重視的半導體、AI、量子技術等領域，包括量子運算領頭企業Pasqal，以及近期與鴻海合作的高效能運算暨AI技術領導者Bull等，可見訪團此行在這些領域深化與台灣合作的企圖心。
波克瑞斯結束訪台行程後，又於本月中旬出席巴黎科技新創展VivaTech，特地參觀鴻海攤位，還試乘智慧電動車的參考原型車。
她接受中央社記者訪問，談到這次帶著大巴黎區歷來最大規模科技企業代表團訪台的心得，以及與台灣建立雙贏夥伴關係的期待。她說：「（我們）有非常多企業想與台灣生態系合作。」
波克瑞斯細數大巴黎區的優勢，包括優良便利的電網，以及周圍核電廠提供去碳電力，而且電價便宜，「我知道這一點對台灣夥伴來說至關重要」，台灣企業在美國曾遇到停電問題，很重視便宜又可靠的能源。
其次，法國的研發創新能量及多數新創企業匯聚於大巴黎區，因此必定需要在這裡設置資料中心以發展AI，「我們希望將大巴黎區打造為歐洲AI及量子技術中心」。
波克瑞斯認為，大巴黎區具備AI人才和基礎設施，已有很多全球大企業將歐洲AI研發中心設在此地，但目前還缺少製造業生產這個環節，因此她力邀台灣企業赴法建立「大巴黎區製造」或設廠的合作關係，補上這個地區AI布局的一片關鍵拼圖。
波克瑞斯在訪台期間遇到一些「實力強大且很有興趣」的潛在合作夥伴，她積極向台灣企業招手：「（我們）建廠的土地都準備好了。」
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