AI併購又添一樁 安森美砸62億美元收購新思科技 搶攻智慧系統

美國晶片製造商安森美（Onsemi）同意以全股票交易併購專攻智慧裝置半導體的新思科技（Synaptics），交易總價約 62 億美元。

美股盤後，安森美盤後股價大跌8.2%，Synaptics大漲12%。

安森美發布新聞稿說，Synaptics股東每持有一股，可換得1.35股安森美普通股。按兩家公司過去10個交易日的收盤價計算，收購價溢價約19%。這筆交易含債務在內的企業價值約70億美元，預計在 2027 年中完成交易，但須待主管機關核准。

安森美一年前曾試圖以69億美元收購Allegro MicroSystems，但在認定交易「看不到可行的推進途徑」後放棄。安森美說，這次收購Synaptics，是希望把事業版圖從電源管理和感測進一步拓展到智慧系統。

安森美執行長柯里（Hassane El-Khoury）在新聞稿中說：「隨人工智慧從雲端走向實體世界，包括汽車和工業領域，下一階段的創新將仰賴能即時感測、判斷、行動和調整的系統。」

柯里接受彭博訪問時說：「從技術角度來看，雙方產品組合高度互補，正是這樁交易讓我們格外振奮的原因。」

總部設於亞利桑那州的安森美說，這筆交易可望使安森美的潛在市場規模增加300億美元，到2030年達2,430億美元，並強化智慧系統產品組合。這也是安森美歷來規模最大的收購案。

為強化AI能力，最近科技業者無不加緊收購。高通本周收購基礎設施新創公司Modular，以加強軟體能力。Salesforce本月也宣佈，將以約36億美元收購AI客服平台Fin。

安森美是碳化矽主要製造商，也以供應汽車和電動車產業的電源管理及感測解決方案聞名。