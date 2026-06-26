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繼蘋果之後 微軟也宣布Xbox主機8/1起漲價 漲幅最高150美元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
微軟宣布8月1日起調漲Xbox主機售價，理由是儲存裝置與記憶體成本大幅攀升。路透
微軟宣布8月1日起調漲Xbox主機售價，理由是儲存裝置與記憶體成本大幅攀升。路透

就在蘋果宣布調漲MacBook與iPad售價的幾小時後，微軟也表示，Xbox遊戲主機將漲價，反映零組件成本攀升。

微軟周四表示，8月1日起，512GB版Xbox Series S將漲價100美元至約500美元；1TB版本則由約550美元調高至700美元。入門款Xbox Series X也將由約600美元漲至750美元。

微軟在部落格貼文表示：「去年10月在美國已將Xbox主機價格調高20至70美元。原本希望毋須再次漲價，過去幾個月也一直與供應商研議因應方案」。但主機所需的儲存裝置與記憶體價格已漲至原本的2.5倍以上，預估2027年秋季前還將再翻倍。

由於記憶體製造商如美光（Micron）與SK海力士的產能有限，目前優先供應輝達（Nvidia）繪圖處理器（GPU）等人工智慧（AI）基礎設施所需的高頻寬記憶體（HBM），記憶體製造商也因需求強勁而調高售價，這讓想購買智慧手機、平板與電腦等消費性電子產品的消費者承受更大負擔。

蘋果周四已先宣布漲價，該公司執行長庫克（Tim Cook）先前受訪時曾表示，漲價無可避免。

Xbox團隊表示，整個消費電子產業都受到當前零組件成本危機所苦，遊戲主機所受影響尤甚。不同於手機、電腦、喇叭等裝置，遊戲主機通常不以獲利為目標，而是低於成本出售。」

微軟並宣布，2024年推出的2TB版Xbox Series X將停止販售。

微軟股價周四下跌3.5%，蘋果跌幅則深達6.1%。

Xbox 微軟 蘋果

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