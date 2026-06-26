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AI帶動零組件成本飆升 蘋果調漲MacBook與iPad售價

中央社／ 舊金山25日綜合外電報導

蘋果公司（Apple）今天表示，由於人工智慧（AI）興起引發記憶體與儲存成本連番飆升，將調漲旗下MacBook電腦、iPad平板電腦及其他產品的售價。

法新社報導，蘋果執行長庫克（Tim Cook）即將離任，他先前曾多次就成本上升發出警告，而這次漲價是首個具體變動。受這項消息影響，蘋果股價在早盤交易重挫超過4.7%。

根據美國官網資訊，產品漲幅介於30美元（約新台幣956元）至300美元之間。14吋的MacBook Pro原售價為1700美元，現零售價調升至2000美元；iPad Air的價格則從600美元調漲至750美元。

此外，Apple TV串流裝置的售價也從130美元漲至200美元。

目前，作為蘋果公司主要營收來源的iPhone售價則維持不變。

蘋果發言人在一份致多家媒體的聲明中表示：「AI資料中心的快速擴張，對記憶體與儲存產生了異常激增的需求。」

聲明指出：「我們從未見過零組件價格如此大幅且快速地漲價。」

蘋果並未立即回應法新社的置評請求。

這家總部位於加州古柏迪諾（Cupertino）的科技巨頭，在上一個會計年度創下4160億美元的營收歷史紀錄。蘋果強調，「截至目前為止，我們一直保護客戶免受這些漲價的影響」，但現在已無法再維持現狀。

庫克上週接受「華爾街日報」（The Wall StreetJournal）採訪時已為此事埋下伏筆，預告漲價已「無可避免」。

庫克說：「在消費者想要裝置之際，供應卻減少了，記憶體廠商正將巨額的漲幅轉嫁給我們。」他形容這次價格飆升是「百年一遇的洪水」。

AI資料中心的快速建設導致記憶體晶片與隨機存取記憶體（RAM）成本飆升，由於幾乎所有電子設備都包含這些零組件，自2025年底以來，這些晶片的每季漲幅至少高達50%。

MacBook iPad 蘋果

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