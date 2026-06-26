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三星傳擬10年砸1,000兆韓元投資高科技 規模相當南韓半數GDP
南韓每日經濟新聞報導，三星集團將於本月29日在總統府會議上，宣布未來十年投資1,000兆韓元（約6,480億美元）發展高科技產業。
這將是南韓企業歷來公布的最大投資計畫，手筆之大，相當於南韓國內生產毛額（GDP）的半數。
這項投資是涵蓋多項核心事業的整體藍圖，包括晶片、AI資料中心、可充電電池和顯示器，也可能包括斥資約300兆韓元，在南韓全羅道興建晶片廠。
報導說， 三星電子會長李在鎔周四和李在明總統會面時，曾提到這項投資計畫。
南韓總統府將於6月29日召開會議，三星、SK海力士等公司執行長預料都會出席。
每日經濟新聞周四引述業界人士報導，SK海力士考慮在南韓清州興建一座新的NAND快閃記憶體晶圓廠，將是這家記憶體大廠擴大產能計畫的一環，預料也會在6月29日於總統府舉行的會議上發布消息。
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