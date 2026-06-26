矽盛世峰會 美副國務卿：確保可信賴夥伴掌握AI科技

美國主辦的「矽盛世」峰會今天在華府登場，聚集「矽盛世宣言」各簽署方的代表，台灣也以非簽署方身分參與。美國副國務卿藍道致詞表示，先進晶片、AI基礎建設等科技至關重要，必須確保這些技術掌握在值得信賴的夥伴之中。

「矽盛世」（Pax Silica）倡議是美國與盟國組成的合作團體，旨在確保人工智慧（AI）供應鏈安全。美國國務院主管經濟事務的次卿海柏格（JacobHelberg）今、明兩天主持為期兩天的「矽盛世」夥伴經濟體峰會。

第2屆「矽盛世」峰會聚集「矽盛世宣言」（PaxSilica Declaration）各簽署方的代表，包括澳洲、芬蘭、印度、以色列、日本、挪威、菲律賓、卡達、韓國、新加坡、瑞典、阿拉伯聯合大公國、英國和美國，台灣也以非簽署方身分參與，由數位發展部政務次長侯宜秀代表出席。

美國副國務卿藍道（Christopher Landau）今天在峰會開幕式致詞表示，「我們作為主權國家的代表聚集於此」，深度投入繁榮與經濟安全。先進晶片、AI基礎建設、充沛能源及構成這一切的礦物資源至關重要，「不能任由其暴露在具脅迫性的政策與市場風險之中」。

他說，「矽盛世」倡議的存在就是為了確保這些技術及未來經濟成長，能掌握在「值得信賴的人手中」。

海柏格在開幕式上宣布，將推出新平台PaxPass，結合貨物查驗、AI驅動的風險評估及針對信譽良好貨物的預先核准快速通關手續，這將能增強供應鏈韌性，並加速建立互信。美國承諾投入5000萬美元（約新台幣15億元）的對外援助資金，用於PaxPass的發展與部署。

藍道也說，「我們結合起來的實力，是任何單一計畫經濟體都無法獨自匹敵的」。本週「矽盛世宣言」迎來9個新的簽署方：阿根廷、德國、荷蘭、智利、哥斯大黎加、希臘、哈薩克、巴拿馬及歐盟，期待在不久的將來能和更多夥伴完成簽署。

另一方面，海柏格指出，許多國家將簽署「AI發展機會宣言」（Declaration on AI Opportunity），這是一項共同承諾，目的在於推動支持成長的AI政策、建立值得信賴的科技生態系統、打造具韌性的供應鏈，並對驅動人工智慧經濟所需的基礎建設進行投資。他會後在X平台發文寫道，今天共有35國簽署這項AI發展機會的聯合聲明。

藍道表示，這項聲明的目的在於向全球釋出一個明確訊號，「我們已準備好釋放AI的力量，造福全球所有自由市場的國家」。

他說，「AI重塑了我們進行談判及與夥伴協調供應鏈的方式」，美國正與全球各地夥伴簽署「經濟安全區」協議，這將使盟友的供應鏈和製造商能夠在公平環境下競爭。

藍道表示，美國並不希望看到一個把每條供應鏈都當作施壓手段、把每種依賴關係都當成潛在武器的世界。對此的應對之道就是和彼此信任的夥伴共同建立新的經濟秩序。

美國去年12月正式啟動「矽盛世」倡議，國務院當時也舉辦首屆「矽盛世」峰會，聚集來自8個擁有最先進AI供應鏈生態系的國家，包括日本、韓國、新加坡、荷蘭、以色列、阿拉伯聯合大公國、英國與澳洲；台灣也以嘉賓身分參與。

台灣作為台積電所在地，以非簽署方身分表態支持「矽盛世」倡議。