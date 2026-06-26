加貿易部長透露今年秋季與中方會晤 討論進一步減免加油菜籽等關稅

正率團訪問日本的加拿大國際貿易部長馬寧德·西杜昨 6月25日在東京接受加拿大媒體CTV News採訪時透露，他將在今年秋季同中方舉行會晤，屆時希望討論能否進一步減免加拿大油菜籽、豌豆和海產品關稅。

報導稱，此次會晤很可能於今年11月在中國廣東省深圳市舉行，那裡也是今年由中方主辦的亞太經合組織（APEC）峰會的舉辦地。西杜表示，加拿大政府希望為本國農民提供確定性，他將與中國同行坐下來討論這個問題。

當被問及中方是否希望透過讓其電動車獲得更多市場准入，來換取加拿大油菜籽產品獲得更優惠的貿易條件時，西杜回應表示，「我想說，這可能不是我會透過媒體討論的話題」，他說，「但我們要明確一點，我們將繼續與中方探討如何在經濟領域開展更多合作。」

西杜表示，中方希望明確電動車銷售流程的具體運作方式，因為相關車輛目前仍處於加拿大交通部的認證過程中，尚未能在加拿大市場進行銷售。

大陸觀察者網引述了CTV News的報導稱，身為貿易部長，西杜負責設定電動車的配額，並決定哪些製造商能夠獲得這些配額。他表示，在與比亞迪（BYD）和奇瑞（Chery）等中國電動車製造商持續溝通的過程中，他始終「坦誠」地表達了希望它們在加拿大設廠生產汽車的意願。他指出，這意味著需要落實資料保護措施，並採用加拿大的供應商和勞動力。

西杜受訪時也表示，他正與中方探討利用阿里巴巴（Alibaba）這個電子商務平台的問題，阿里巴巴在中國擁有超過10億的潛在消費者。他補充道，「如果能看到更多加拿大人在（阿里巴巴）平台上銷售產品，那將是一件好事。」

今年年初，加拿大總理卡尼訪問了中國，期間加中兩國就深化經貿合作達成廣泛共識，簽署了《中國—加拿大經貿合作路線圖》，形成了關於處理雙邊經貿問題的初步聯合安排。卡尼在訪程中爭取到了降低農產品和食品關稅的條件，而作為交換，加拿大削減了針對中國電動車的關稅，並允許每年49,000輛電動車進入本國市場。

其中，雙方針對中國電動車在加銷售的協議為期五年，並逐年增加配額，到2030年達到73,000輛，但針對油菜籽產品的關稅減免僅持續至2026年底。