台出席矽盛世峰會 美國務院：台灣是AI革命要角

美國主辦的「矽盛世」峰會今天在華府登場，聚集「矽盛世宣言」各簽署方的代表，台灣也以非簽署方身分參與。美國國務院向中央社記者表示，台美在供應鏈及人工智慧等領域密切合作，台灣的先進製造業在推動AI革命方面扮演關鍵角色。

「矽盛世」（Pax Silica）倡議是美國與盟國組成的合作團體，旨在確保人工智慧（AI）供應鏈安全。美國國務院主管經濟事務的次卿海柏格（JacobHelberg）今、明兩天主持「矽盛世」夥伴經濟體峰會。

第2屆「矽盛世」峰會聚集「矽盛世宣言」（PaxSilica Declaration）各簽署方的代表，包括澳洲、芬蘭、印度、以色列、日本、挪威、菲律賓、卡達、韓國、新加坡、瑞典、阿拉伯聯合大公國、英國和美國，台灣也以非簽署方身分參與，由數位發展部政務次長侯宜秀代表出席。

對於台灣參與這次峰會的重要性，國務院一名發言人透過電子郵件以背景方式回覆記者提問表示，這場峰會正在推進「矽盛世」倡議在建立安全且支持市場發展的供應鏈，以及在減少人工智慧技術堆疊瓶頸方面的努力。

發言人指出，台灣與美國在這些及其他重要的經濟倡議上密切合作，「台灣的先進製造業在推動人工智慧革命方面扮演關鍵角色」。

美國去年12月正式啟動「矽盛世」倡議，國務院當時也舉辦首屆「矽盛世」峰會，聚集來自8個擁有最先進AI供應鏈生態系的國家，包括日本、韓國、新加坡、荷蘭、以色列、阿拉伯聯合大公國、英國與澳洲；台灣以嘉賓身分參與。

台灣作為台積電所在地，以非簽署方身分表態支持「矽盛世」倡議。