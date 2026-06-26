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台積電ADR跌1.3% 較台北交易溢價縮為15.9%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周四下跌1.3%，吐回前一日漲勢，收在434.99美元，較台北交易溢價15.9%。

費城半導體指數大漲3.6%，邁向史上最強單季表現。美光大漲15.7%，上季營收增至四倍，本季展望也遠超市場預期，管理層說晶片短缺可能延續至2027年後。

美股周四漲跌互現，美光科技（Micron）公布強勁財報後晶片股全面走強，但蘋果（Apple）宣布調漲Mac和iPad售價，拖累科技類股和整體市場信心，那斯達克指數連續四個交易日收跌，寫下3月以來最長連跌紀錄。

道瓊工業指數上漲71.72點，漲幅0.1%，收51,920.62點；標普500指數下跌0.73點，跌幅0.01%，收7,357.49點；那斯達克指數下跌118.03點，跌幅0.5%，收在25,358.60點。

台灣加權股價指數周四上漲211.66點，收在46,255.26點。台積電（2330）平盤收在2,390元。

依據最新數據，四檔個股ADR溢價如下：

個股ADR代碼ADR收盤（換算後）漲跌幅（%）台北上市股票收盤價溢價率（%）

台積電 TSM 2,770.63 -1.32 2,390.00 +15.93

日月光 ASX 666.40 +1.23 641.00 +3.96

聯電 UMC 176.62 -1.00 178.50 -1.05

中華電 CHT 142.64 +0.63 144.00 -0.94

台積電ADR 台積電 台北

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